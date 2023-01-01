Третьяк об Овечкине: «Очень тяжело оформить хет-трик – особенно в НХЛ. Молодец, что на каждую игру выходит заряженным на гол»

Теги ФХР Вашингтон Владислав Третьяк Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Чемпионат.com Хоккей

Владислав Третьяк высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Монреаля».

Нападающий «Вашингтона» забил 804-й, 805-й и 806-й голы в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Очень тяжело оформить хет-трик – особенно в НХЛ. Хочется пожелать Овечкину здоровья и дальше идти к рекорду Гретцки.

Молодец, что на каждую игру выходит заряженным на гол», – сказал президент Федерации хоккея России. 

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

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2 комментария

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Osik92
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Когда ты снайпер оформить хет трик не сложно
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Bartez1986
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Ну посложнее, чем считать катки, это да
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