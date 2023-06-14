Фетисов про Барбашева: «Талантливый парень, очень полезный игрок для любой команды. Рад за него и поздравляю со вторым кубком»

Вячеслав Фетисов высказался о победе Ивана Барбашева в Кубке Стэнли.

– В чем заключается феномен ? Это уже его второй Кубок Стэнли.

– Иван – молодец, получил хорошую закалку в нашем молодежном хоккее. Талантливый парень, очень полезный игрок для любой команды. Я рад за него и поздравляю со вторым кубком.

« » шестой сезон в лиге и уже стал обладателем кубка. Это, наверное, самый быстрый успех любого профессионального клуба. Это говорит о том, что при соблюдении равных возможностей и спортивного принципа такие вещи могут происходить. Все это делает конкуренцию более правильной, потому что спортивный принцип заложен в основу всего, а в связи с этим развивается и спортивный бизнес.

В разных городах колоссальный интерес. Смотрите: играли две команды из солнечных мест, где льда не бывает. Эти команды заходили в лигу с огромными входными билетами порядка 600-700 миллионов. В свое время «Сан-Хосе» и «Анахайм» платили 50 миллионов за вход. За эти тридцать лет хоккей как бизнес улетел в космос, и это стало возможным именно благодаря соблюдению спортивного принципа и равных возможностей. По другому принципу быть не может.

У клубов нет возможности купить любого игрока, работает система драфта, которая заточена на выравнивание возможностей: худший клуб берет лучшего новичка. Считаю, мы обязаны все это вернуть.

Когда я работал над созданием лиги много лет тому назад, эти принципы были заложены в основу. Эта лига называлась Евро-Азиатская хоккейная лига, там все было продумано. В нынешней ситуации, в которой мы оказались, у нас есть возможность все эти принципы вернуть, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.