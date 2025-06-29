«Русский дух сильнее всех». Голкипер Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире
Петр Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире.
На драфте НХЛ-2025 Андреянов был выбран в первом раунде под общим 20‑м номером «Коламбусом».
– Вы следили за финалом Кубка Стэнли?
– Разумеется, однако сами матчи не смотрел – спал в это время. Болел за «Флориду» Сергея Бобровского, потому что наши вратари очень хорошо проявляют себя, становятся лидерами. Очень приятно за этим наблюдать.
– Считаете российскую вратарскую школу сильнейшей в мире?
– Конечно. Русский дух сильнее всех! – сказал голкипер системы ЦСКА.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости