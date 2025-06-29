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«Русский дух сильнее всех». Голкипер Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире

Петр Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире.

На драфте НХЛ-2025 Андреянов был выбран в первом раунде под общим 20‑м номером «Коламбусом».

– Вы следили за финалом Кубка Стэнли?

– Разумеется, однако сами матчи не смотрел – спал в это время. Болел за «Флориду» Сергея Бобровского, потому что наши вратари очень хорошо проявляют себя, становятся лидерами. Очень приятно за этим наблюдать.

– Считаете российскую вратарскую школу сильнейшей в мире?

– Конечно. Русский дух сильнее всех! – сказал голкипер системы ЦСКА.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
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