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Вячеслав Фетисов: «Овечкину надо замахнуться на второй Кубок Стэнли в следующем сезоне. Это будет очередное величие»

Вячеслав Фетисов высказался на тему целей Александра Овечкина.

– Какие цели должны быть у Овечкина на следующий сезон?

– Главный рекорд побит, теперь надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли, это будет очередное величие. После этого можно сразу и уйти – красиво, с почестями и гордо поднятой головой. Самое главное, чтобы партнеры поддержали и здоровье не подводило.

Еще цель побить рекорд по общему количеству голов во всех матчах. Эти рекорды будут держаться очень долго, 100 лет, может и больше, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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