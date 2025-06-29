Вячеслав Фетисов: «Овечкину надо замахнуться на второй Кубок Стэнли в следующем сезоне. Это будет очередное величие»

Вячеслав Фетисов высказался на тему целей Александра Овечкина.

– Какие цели должны быть у Овечкина на следующий сезон?

– Главный рекорд побит, теперь надо замахнуться на то, чтобы в следующем сезоне взять второй Кубок Стэнли, это будет очередное величие. После этого можно сразу и уйти – красиво, с почестями и гордо поднятой головой. Самое главное, чтобы партнеры поддержали и здоровье не подводило.

Еще цель побить рекорд по общему количеству голов во всех матчах. Эти рекорды будут держаться очень долго, 100 лет, может и больше, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.