Александр Кожевников: «Радулов и Шипачев на примере уже подтянули молодежь Ярославля и Минска. Кагарлицкий – не меньший профессионал и учитель»

Александр Кожевников высказался о Дмитрии Кагарлицком.

– Что на этой неделе удивило на рынке КХЛ?

– Вы видели, что в прошедшем сезоне сделали Шипачев и Радулов? На классе и мастерстве разорвали Лигу!

В такой ситуации был уверен, что на рынке быстро востребуют другой штучный товар – например, Кузнецова или Кагарлицкого, тоже опытных и авторских форвардов. Кузнецов в «Тракторе» – красивая история, как и Кагарлицкий – в Череповце.

У нас много молодежи, которая сыровата и которой не у кого учиться. Радулов и Шипачев на своем примере уже подтянули молодежь Ярославля и Минска. Тот же Кагарлицкий – не меньший профессионал, а значит, и учитель. Если российские клубы не поторопятся, то, опасаюсь, что он окажется в Минске – в наигранной связке с Шипачевым.

А мы потом будет кусать локти и говорить, что в российских клубах потеряна связь поколений, – сказал двукратный олимпийский чемпион.