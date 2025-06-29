Роман Ротенберг: «Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг. Он развивает реакцию, внимание, учит держать фокус. Это важные качества в хоккее»
Роман Ротенберг рассказал, что съездил на картинг с юными хоккеистами.
«Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг.
Картинг развивает реакцию, внимание, учит держать фокус и принимать решения в доли секунды. Все это – важные качества в хоккее.
Да и просто здорово провести время вместе, усилить командный дух. Это не только отдых для ребят, но и способ стать сильнее и сплоченнее», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости