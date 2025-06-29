Роман Ротенберг: «Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг. Он развивает реакцию, внимание, учит держать фокус. Это важные качества в хоккее»

Роман Ротенберг рассказал, что съездил на картинг с юными хоккеистами.

«Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг.

Картинг развивает реакцию, внимание, учит держать фокус и принимать решения в доли секунды. Все это – важные качества в хоккее.

Да и просто здорово провести время вместе, усилить командный дух. Это не только отдых для ребят, но и способ стать сильнее и сплоченнее», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81