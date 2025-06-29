  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг. Он развивает реакцию, внимание, учит держать фокус. Это важные качества в хоккее»
Фото
6

Роман Ротенберг: «Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг. Он развивает реакцию, внимание, учит держать фокус. Это важные качества в хоккее»

Роман Ротенберг рассказал, что съездил на картинг с юными хоккеистами.

«Съездили с ребятами из «Красной Машины Юниор» на картинг.

Картинг развивает реакцию, внимание, учит держать фокус и принимать решения в доли секунды. Все это – важные качества в хоккее.

Да и просто здорово провести время вместе, усилить командный дух. Это не только отдых для ребят, но и способ стать сильнее и сплоченнее», – написал главный тренер сборной «России 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
фото
logoКХЛ
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Каменев: «Странно, что Толчинский захотел уйти из СКА. Раньше он мог обижаться на, что Ротенберг не дает ему играть. Сейчас новый тренер – выходи на лед, доказывай»
сегодня, 10:59
Агент Кузнецова: «С Ротенбергом произошло непонимание, но вне хоккея он помогал Жене во всем. Отсутствие Романа Борисовича в следующем сезоне – пиар-удар по КХЛ»
35вчера, 15:12
Ротенберг поздравил с Днем молодежи: «В хоккее и в жизни побеждают те, кто идет до конца и верит в мечту. Наша задача – дать молодым шанс, их задача – воспользоваться им»
33вчера, 09:02
Главные новости
Маршанд интересен «Бостону» и «Торонто». Клубы надеются поговорить с форвардом после открытия рынка (Пьер ЛеБрюн)
523 минуты назад
Лемтюгов о выборе Андреянова в 1-м раунде: «Сыграла роль его позиция. У нас сильная вратарская школа. Видимо, американцы готовы были взять российского хоккеиста вслепую»
248 минут назад
«Русский дух сильнее всех». Голкипер Андреянов согласен, что российская вратарская школа – сильнейшая в мире
15сегодня, 14:15
Рыбин считает, что Овечкину нечего делать в Госдуме: «Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать»
9сегодня, 13:28
Вячеслав Фетисов: «Овечкину надо замахнуться на второй Кубок Стэнли в следующем сезоне. Это будет очередное величие»
21сегодня, 12:58
Рашевский о переходе в «Авангард»: «Буше убедил, что я могу еще поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень. Был вариант попробовать силы в «Виннипеге»
8сегодня, 12:48
Дадонов, Кузьменко, Маршанд, Кори Перри и Патрик Кэйн вошли в топ-12 лучших форвардов НХЛ без контракта по версии NHL.com
5сегодня, 12:28
Агент Жафярова: «В «Барысе» Дамир не смог проявить себя. Там подсидели Немировски»
1сегодня, 12:18
Ларионов о СКА: «Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые прогрессировали. Нужно постараться стать чемпионами»
17сегодня, 11:52
Андреянов о сравнении с Бобровским: «Очень сильный вратарь, но хочу быть выше – чтобы выходящих на драфт сравнивали со мной»
6сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Григоренко сменит Воропаева на посту гендиректора «Сочи», Вячеслав Козлов останется тренером («СЭ»)
10 минут назад
Шестеркин о том, сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому во «Флориде»: «В такой форме у Сергея сейчас мало конкурентов»
сегодня, 14:55
Протас об Овечкине: «Играть рядом с таким звездным партнером весело, интересно и волнительно. Незабываемое время»
сегодня, 14:44
Владимир Плющев: «С той игрой, что Никишину разрешали показывать в КХЛ, ему будет сложно адаптироваться в НХЛ. Там к защитникам гораздо жестче претензии»
сегодня, 14:28
Экс-тренер «Трактора» Бабенко войдет в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»
сегодня, 13:55
Евгений Артюхин: «Включение Ковальчука в Зал славы НХЛ – вопрос времени. Он многое сделал для хоккея»
сегодня, 13:45
Шуми Бабаев: «Ситуация с игроками «Витязя» – безобразие, решение ангажировано. Ты до 15 числа ждешь, продадут тебя или нет, а потом должен успеть найти команду»
2сегодня, 13:12
Александр Кожевников: «Радулов и Шипачев на примере уже подтянули молодежь Ярославля и Минска. Кагарлицкий – не меньший профессионал и учитель»
1сегодня, 11:18
Василий Каменев: «Странно, что Толчинский захотел уйти из СКА. Раньше он мог обижаться на, что Ротенберг не дает ему играть. Сейчас новый тренер – выходи на лед, доказывай»
сегодня, 10:59
Плющев о результатах драфта НХЛ: «У нас давно хромает система подготовки хоккеистов, никто не хочет этого замечать»
1сегодня, 09:58