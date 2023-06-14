Барбашев о победе в Кубке Стэнли: «Невероятно. Второй период последнего матча – лучший хоккей, который я видел»

Иван Барбашев высказался о победе в Кубке Стэнли.

« » стал обладателем трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). В последней игре «рыцари» победили со счетом 9:3.

«Невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего плей-офф. Нам очень повезло победить дома, на глазах у наших болельщиков. Это было невероятно, нет слов. Наш второй период [в последнем матче] – лучший хоккей, который я видел в своей жизни.

Мы проделали отличную работу в плей-офф, мы играли против очень хороших команд, и теперь мы чемпионы НХЛ», – сказал нападающий в интервью пресс-службе .