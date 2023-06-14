Барбашев о победе в Кубке Стэнли: «Невероятно. Второй период последнего матча – лучший хоккей, который я видел»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев высказался о победе в Кубке Стэнли.

«Вегас» стал обладателем трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). В последней игре «рыцари» победили со счетом 9:3.

«Невероятно. Болельщики гнали нас вперед на протяжении всего плей-офф. Нам очень повезло победить дома, на глазах у наших болельщиков. Это было невероятно, нет слов. Наш второй период [в последнем матче] – лучший хоккей, который я видел в своей жизни.

Мы проделали отличную работу в плей-офф, мы играли против очень хороших команд, и теперь мы чемпионы НХЛ», – сказал нападающий в интервью пресс-службе НХЛ

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6 комментариев

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Oleg Olegov
Видел хоккей ротенберг, а ты, Иван, участвовал. С победой!)
+6
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+5
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хОКкейный батя
Ответ Антон Антон
Ваню с Победой, без[порно]. ) Но хватит упамянать это - ррбоер.. рнг!!! Давайте так- теперь его зовут -"тот, чье имя мы не называем". Договорились?
Нет
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хОКкейный батя
Ответ Антон Антон
Нехер хайпавать на том, чье имя...
Эх Антон, Антон,не возьмёт Роман бидон
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Антон Антон
Ответ хОКкейный батя
Эх Антон, Антон,не возьмёт Роман бидон
Это как армагедон!!!!
Ну или тампон....
Пардон
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