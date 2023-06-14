Барбашев – 4-й россиянин, выигравший Кубок Стэнли с двумя клубами. Ранее это удавалось Немчинову, Зубову и Твердовскому

Иван Барбашев выиграл Кубок Стэнли со вторым клубом.

« » выиграл турнир, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли – в 2019 году он выиграл трофей в составе «Сент-Луиса».

– четвертый российский хоккеист, выигравший с двумя разными клубами. Ранее это удавалось Сергею Немчинову («Рейнджерс», «Нью-Джерси»), Сергею Зубову («Рейнджерс», «Даллас») и Олегу Твердовскому («Нью-Джерси», «Каролина»).