Барбашев – 4-й россиянин, выигравший Кубок Стэнли с двумя клубами. Ранее это удавалось Немчинову, Зубову и Твердовскому

Теги Кубок Стэнли Сергей Зубов Олег Твердовский НХЛ Сергей Немчинов Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев выиграл Кубок Стэнли со вторым клубом.

«Вегас» выиграл турнир, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1). Барбашев стал двукратным обладателем Кубка Стэнли – в 2019 году он выиграл трофей в составе «Сент-Луиса». 

Иван – четвертый российский хоккеист, выигравший Кубок Стэнли с двумя разными клубами. Ранее это удавалось Сергею Немчинову («Рейнджерс», «Нью-Джерси»), Сергею Зубову («Рейнджерс», «Даллас») и Олегу Твердовскому («Нью-Джерси», «Каролина»). 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
Отличная компания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Твердовский еще суперлигу в составе Авангарда выигрывал в 2004, причем был капитаном и стал лучшим в лиге бомбардиром среди защитников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя-гол
Ответ Александр Колосов
Твердовский еще суперлигу в составе Авангарда выигрывал в 2004, причем был капитаном и стал лучшим в лиге бомбардиром среди защитников
и салавата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий