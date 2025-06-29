Рыбин считает, что Овечкину нечего делать в Госдуме: «Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать»

Максим Рыбин считает, что Александру Овечкину не нужно идти в Госдуму.

«Я считаю, что такого калибра игроку, если он туда зайдет молодым парнем, то нечего ему там делать. Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать.

Берите и делайте мастер-классы для детей, пусть дети заряжаются энергией позитивной, пусть финты покажет, броски. Вот, что нужно, а не пиво на стадионах обсуждать», – сказал Рыбин .