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Рыбин считает, что Овечкину нечего делать в Госдуме: «Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать»

Максим Рыбин считает, что Александру Овечкину не нужно идти в Госдуму.

«Я считаю, что такого калибра игроку, если он туда зайдет молодым парнем, то нечего ему там делать. Тиражируют эту глупость, пытаются что-то доказать.

Берите и делайте мастер-классы для детей, пусть дети заряжаются энергией позитивной, пусть финты покажет, броски. Вот, что нужно, а не пиво на стадионах обсуждать», – сказал Рыбин

Опубликовано: Sports
Источник: Liveresult.ru
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