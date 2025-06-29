Василий Каменев: «Странно, что Толчинский захотел уйти из СКА. Раньше он мог обижаться на, что Ротенберг не дает ему играть. Сейчас новый тренер – выходи на лед, доказывай»

Василий Каменев высказался о желании Сергея Толчинского покинуть СКА.

Контракт Толчинского со СКА действует до 2028 года. В прошлом сезоне форвард забросил 7 шайб и отдал 9 ассистов в 52 матчах.

– Тяжело сказать, как должен поступить клуб в такой ситуации. У Толчинского, насколько я знаю, большой контракт, еще три года должен был играть за СКА. Агент и хоккеист, когда его добивались, хотели, наверное, какой-то стабильности. Теперь Толчинский захотел уйти. Это довольно странно.

Раньше он мог обижаться на то, что тренер Роман Ротенберг не дает ему играть. Сейчас в СКА – новый тренер, пожалуйста, выходи на лед, доказывай, у тебя есть контракт. И потом – как это «отпустить»? Игрок, если хочет уйти, он должен выкупить свой контракт. Или все решается «по согласию сторон». Надо знать нюансы контракта Толчинского.

– Вы не расстроитесь, если Толчинский покинет СКА?

– Дело не в том, расстроюсь я или нет. Надо вообще посмотреть, какая команда у СКА будет. Как начнет играть, какой покажет результат. Перестановки-то большие – и в тренерском штабе, и на менеджерских постах. С игрокам не все понятно: кто уйдет, кто придет. Сын Ларионов придет, это мы точно знаем. А кто еще придет, назовите мне имена. Мы же не знаем, кого клуб возьмет. Отпустить можно всех. А кто играть будет?, – сказал экс-форвард СКА.