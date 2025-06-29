Маршанд интересен «Бостону» и «Торонто». Клубы надеются поговорить с форвардом после открытия рынка (Пьер ЛеБрюн)

Брэд Маршанд интересен «Бостону» и «Торонто».

Об этом сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн .

37-летний форвард выиграл Кубок Стэнли-2025 с «Флоридой». 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Пока мы ждем решения Брэда Маршанда по «Флориде», несколько команд, включая «Бостон » и «Торонто», надеются поговорить с ним во вторник, когда откроется рынок, если он не подпишет новый контракт с чемпионами.

«Брюинс», безусловно, будут открыты для его возвращения. Но опять же, возможно, Маршанд переподпишется во «Флориде», – написал ЛеБрюн.

Маршанд перешел в «Пантерс» из «Бостона» в марте. В прошлом регулярном чемпионате канадец набрал 51 (23+28) очко в 71 матче. В 23 играх плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов.

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