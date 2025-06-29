Игорь Григоренко сменит Воропаева на посту гендиректора «Сочи», Вячеслав Козлов останется тренером («СЭ»)

Игорь Григоренко будет назначен новым гендиректором «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бывший форвард сборной России сменит на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года.

Отмечается, что «Сочи» также покинет неформальный советник Воропаева Рашид Хабибулин, который имел активное влияние на селекцию команды.

При этом планируется, что главный тренер Вячеслав Козлов сохранит свое место.