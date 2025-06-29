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Игорь Григоренко сменит Воропаева на посту гендиректора «Сочи», Вячеслав Козлов останется тренером («СЭ»)

Игорь Григоренко будет назначен новым гендиректором «Сочи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бывший форвард сборной России сменит на этом посту Сергея Воропаева, работавшего в клубе с 2016 года.

Отмечается, что «Сочи» также покинет неформальный советник Воропаева Рашид Хабибулин, который имел активное влияние на селекцию команды.

При этом планируется, что главный тренер Вячеслав Козлов сохранит свое место.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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logoИгорь Григоренко
logoКХЛ
logoВячеслав Козлов
logoСергей Воропаев
Рашид Хабибулин
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