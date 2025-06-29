Протас об Овечкине: «Играть рядом с таким звездным партнером весело, интересно и волнительно. Незабываемое время»
Алексей Протас рассказал, каково играть в одной команде с Александром Овечкиным.
«Что касается Алекса, то играть рядом с таким звездным партнером – весело, интересно, волнительно. Это незабываемое время», – сказал форвард «Вашингтона».
Напомним, Протас выступает за «Вашингтон» с 2021 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Vitbichi.by
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