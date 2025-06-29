Протас об Овечкине: «Играть рядом с таким звездным партнером весело, интересно и волнительно. Незабываемое время»

Алексей Протас рассказал, каково играть в одной команде с Александром Овечкиным.

«Что касается Алекса , то играть рядом с таким звездным партнером – весело, интересно, волнительно. Это незабываемое время», – сказал форвард «Вашингтона».

Напомним, Протас выступает за «Вашингтон » с 2021 года.