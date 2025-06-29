Евгений Артюхин: «Включение Ковальчука в Зал славы НХЛ – вопрос времени. Он многое сделал для хоккея»
Евгений Артюхин поддерживает идею включить Илью Ковальчука в Зал славы НХЛ.
«Кто из россиян мог бы стать следующим в Зале славы НХЛ? Надо посмотреть. Думаю, что включение Ильи Ковальчука – это вопрос времени. На мой взгляд, это отличная кандидатура.
Он многое сделал для хоккея, у него была отличная карьера. Конечно, у НХЛ есть игроки из первого листа, а есть те, что на подходе. Илья на подходе», – сказал бывший форвард сборной России.
Ковальчук провел в НХЛ 966 матчей в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля» и «Вашингтона». Он забросил 454 шайбы и сделал 450 результативных передач.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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