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Евгений Артюхин: «Включение Ковальчука в Зал славы НХЛ – вопрос времени. Он многое сделал для хоккея»

Евгений Артюхин поддерживает идею включить Илью Ковальчука в Зал славы НХЛ.

«Кто из россиян мог бы стать следующим в Зале славы НХЛ? Надо посмотреть. Думаю, что включение Ильи Ковальчука – это вопрос времени. На мой взгляд, это отличная кандидатура.

Он многое сделал для хоккея, у него была отличная карьера. Конечно, у НХЛ есть игроки из первого листа, а есть те, что на подходе. Илья на подходе», – сказал бывший форвард сборной России.

Ковальчук провел в НХЛ 966 матчей в составе «Атланты», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелеса», «Монреаля» и «Вашингтона». Он забросил 454 шайбы и сделал 450 результативных передач.

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoИлья Ковальчук
logoЛос-Анджелес
logoМонреаль
Зал хоккейной славы
logoНью-Джерси
logoАтланта
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