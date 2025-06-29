Экс-тренер «Трактора» Бабенко войдет в штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»

В «Ак Барс» перейдет экс-тренер «Трактора».

По данным Metaratings.ru, тренер по ОФП (общей физической подготовке) Даниил Бабенко продолжит карьеру в казанском клубе. В прошлом сезоне специалист работал в «Тракторе».

С 2021-го по 2024-й Бабенко был тренером по ОФП в тюменском «Рубине», с которым становился обладателем Кубка Петрова (2022) и бронзовым призером чемпионата ВХЛ (2024).

«Ак Барс» под руководством Гатиятулина в сезоне-2024/25 завершил регулярный чемпионат Фонбет КХЛ на 5-м месте в таблице Восточной конференции с 87 очками. В плей-офф казанцы дошли до 1/4 финала, где уступили московскому «Динамо» 2-4 в серии.