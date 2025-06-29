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  • Владимир Плющев: «С той игрой, что Никишину разрешали показывать в КХЛ, ему будет сложно адаптироваться в НХЛ. Там к защитникам гораздо жестче претензии»
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Владимир Плющев: «С той игрой, что Никишину разрешали показывать в КХЛ, ему будет сложно адаптироваться в НХЛ. Там к защитникам гораздо жестче претензии»

Владимир Плющев оценил игру Александра Никишина.

«У нас топовых защитников вообще нет. Был один Никишин, и то с большими вопросами. С той игрой, которую в КХЛ Александру разрешали показывать, Никишину будет сложно адаптироваться в НХЛ. Потому что там к защитникам гораздо жестче претензии и большая ответственность.

Но все равно Никишин – талантливый парень, думаю, в конце концов он справится со всеми проблемами и поймет, что НХЛ – это не КХЛ», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, прошлый сезон Никишин начинал в СКА, где набрал 49 (19+30) очков в 65 матчах. В апреле Никишин подписал контракт с «Каролиной». Защитник принял участие в четырех матчах плей‑офф НХЛ и отметился результативной передачей.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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