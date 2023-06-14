Мильштейн о будущем Барбашева: «Обсудим все, когда протрезвеем после чемпионского парада. Ивану нравится в «Вегасе», по бизнесу пока не говорили»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Матч ТВ Дэн Мильштейн алкоголь и спорт Хоккей

Дэн Мильштейн пока не обсуждал с «Вегасом» новый контракт форварда Ивана Барбашева.

27-летний россиянин, выигравший Кубок Стэнли с клубом, может стать неограниченно свободным агентом 1 июля. 

По условиям текущего контракта его средняя зарплата за год составляет 2,25 миллиона долларов за сезон. 

– Иван выходит на рынок свободных агентов, и посмотрим, что будет. Конечно, ему нравится в «Вегасе». Но будем вести переговоры с командой. Тем более до 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом». Пока «Голден Найтс» выступали в плей-офф, мы по бизнесу с руководством клуба не говорили.

Конечно, у Барбашева на рынке будет очень много вариантов и предложений. Но как говорят в таких случаях, обсудим все, когда протрезвеем после чемпионского парада.

– Надеюсь, Иван Барбашев провел этот плей-офф без травмы?

– Он просто наслаждался своей игрой, выступая в звене с замечательными партнерами. Ему очень нравится эта команда, город. Иван однозначно доказал всему хоккейному миру, что благодаря своей игре вышел на совершенно новый уровень, – сказал агент хоккеиста. 

Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков, перешедших на дедлайне

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4 комментария

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Misson
На вегасский *2 коэффициент к новой зарплате наиграл.
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Crosby174
Даже если Ленер продолжит числиться в ЛТИР, денег не хватит и на Хаудена, и на Хилла, и на Барбашёва. 2 из 3 оставят, но не всех.
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Марк Марк
Наверное что нибудь типа контракта Ничушкина вполне заслужил.. другой вопрос - в какой команде..
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Fullhouse
2 КС взял, теперь может спокойно выбирать выгодный в плане денег и срока контракт
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