Мильштейн о будущем Барбашева: «Обсудим все, когда протрезвеем после чемпионского парада. Ивану нравится в «Вегасе», по бизнесу пока не говорили»

Дэн Мильштейн пока не обсуждал с «Вегасом» новый контракт форварда Ивана Барбашева.

27-летний россиянин, выигравший с клубом, может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

По условиям текущего контракта его средняя зарплата за год составляет 2,25 миллиона долларов за сезон.

– Иван выходит на рынок свободных агентов, и посмотрим, что будет. Конечно, ему нравится в « ». Но будем вести переговоры с командой. Тем более до 1 июля мы можем общаться только с «Вегасом». Пока «Голден Найтс» выступали в плей-офф, мы по бизнесу с руководством клуба не говорили.

Конечно, у на рынке будет очень много вариантов и предложений. Но как говорят в таких случаях, обсудим все, когда протрезвеем после чемпионского парада.

– Надеюсь, Иван Барбашев провел этот плей-офф без травмы?

– Он просто наслаждался своей игрой, выступая в звене с замечательными партнерами. Ему очень нравится эта команда, город. Иван однозначно доказал всему хоккейному миру, что благодаря своей игре вышел на совершенно новый уровень, – сказал агент хоккеиста.

Барбашев набрал 18 очков в плей-офф – 2-й результат за 10 лет для игроков, перешедших на дедлайне