Шестеркин о том, сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому во «Флориде»: «В такой форме у Сергея сейчас мало конкурентов»
Игорь Шестеркин высказался о конкуренции вратарей во «Флориде».
26 июня вратаря Даниила Тарасова обменяли из «Коламбуса» во «Флориду».
– Сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому?
– Все зависит только от Даниила Тарасова. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский, я думаю, что у него мало конкурентов, – сказал вратарь «Рейнджерс».
«Флорида» выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах. Основной вратарь команды – Сергей Бобровский.
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