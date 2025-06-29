Шестеркин о том, сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому во «Флориде»: «В такой форме у Сергея сейчас мало конкурентов»

Игорь Шестеркин высказался о конкуренции вратарей во «Флориде».

26 июня вратаря Даниила Тарасова обменяли из «Коламбуса» во «Флориду».

– Сможет ли Тарасов составить конкуренцию Бобровскому?

– Все зависит только от Даниила Тарасова. Но в какой сейчас форме Сергей Бобровский , я думаю, что у него мало конкурентов, – сказал вратарь «Рейнджерс ».

«Флорида » выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах. Основной вратарь команды – Сергей Бобровский.