«Тампа» поместила Шири на драфт отказов для расторжения контракта по просьбе игрока (Эллиотт Фридман)
Конор Шири покинет систему «Тампы».
Клуб НХЛ поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Конор Шири помещен на драфт отказов для расторжения контракта.
У Шири был еще год контракта со средней зарплатой в 2 млн долларов, но он не мог попасть в состав из-за проблем с потолком у «Тампы». Он попросил расторгнуть контракт, чтобы получить шанс играть в НХЛ», – написал Фридман.
В минувшем сезоне Конор Шири провел всего 5 матчей в НХЛ не набрав очков. В 59 играх в регулярке АХЛ он набрал 61 (20+41) балл.
По данным PuckPedia, после расторжения контракта с форвардом у «Тампы» будет 5,48 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
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