«Тампа» поместила Шири на драфт отказов для расторжения контракта по просьбе игрока (Эллиотт Фридман)

Конор Шири покинет систему «Тампы».

Клуб НХЛ поместил хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Конор Шири помещен на драфт отказов для расторжения контракта.

У Шири был еще год контракта со средней зарплатой в 2 млн долларов, но он не мог попасть в состав из-за проблем с потолком у «Тампы». Он попросил расторгнуть контракт, чтобы получить шанс играть в НХЛ», – написал Фридман.

В минувшем сезоне Конор Шири провел всего 5 матчей в НХЛ не набрав очков. В 59 играх в регулярке АХЛ он набрал 61 (20+41) балл.

По данным PuckPedia, после расторжения контракта с форвардом у «Тампы» будет 5,48 млн долларов под потолком на сезон-2025/26.