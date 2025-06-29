Лемтюгов о выборе Андреянова в 1-м раунде: «Сыграла роль его позиция. У нас сильная вратарская школа. Видимо, американцы готовы были взять российского хоккеиста вслепую»

Николай Лемтюгов высказался о выборе Петра Андреянова в 1-м раунде драфта НХЛ.

18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус » взял его в первом раунде под 20-м общим номером.

«Тут роль сыграла его позиция. У нас сильная вратарская школа. Видимо, американцы готовы были взять российского хоккеиста вслепую.

Уверен, его взяли не зря, взяли его на будущее, стратегический ход», – сказал бывший нападающий ЦСКА Николай Лемтюгов.

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Лемтюгов о 1-м раунде драфта НХЛ без защитников и форвардов из России: «Ключевую роль сыграло отсутствие международной практики. Игроков нельзя сравнить»