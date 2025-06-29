«Сиэтл» поместил Велено на драфт отказов с целью выкупа контракта. Клуб выменял форварда из «Чикаго» 21 июня

Нападающий Джозеф Велено покинет «Сиэтл».

Клуб поместил 25-летнего игрока на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/2026. Зарплата – 2,275 млн долларов в год.

Нападающий отметился 17 (8+9) баллами в 74 играх регулярки-2024/25 за «Детройт» и «Чикаго».

Напомним, Джозеф Велено перешел в «Сиэтл » в результате обмена из «Блэкхокс» 21 июня.