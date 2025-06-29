«Сиэтл» поместил Велено на драфт отказов с целью выкупа контракта. Клуб выменял форварда из «Чикаго» 21 июня
Нападающий Джозеф Велено покинет «Сиэтл».
Клуб поместил 25-летнего игрока на драфт отказов с целью выкупа контракта.
Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2025/2026. Зарплата – 2,275 млн долларов в год.
Нападающий отметился 17 (8+9) баллами в 74 играх регулярки-2024/25 за «Детройт» и «Чикаго».
Напомним, Джозеф Велено перешел в «Сиэтл» в результате обмена из «Блэкхокс» 21 июня.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба «Сиэтла»
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