Жена Ничушкина выложила фото форварда. Они находятся в Москве

Жена Валерия Ничушкина опубликовала фото нападающего «Колорадо».

Супруга игрока НХЛ Светлана Гаврилюк в соцсети выложила фото Ничушкина.

Как отмечает «Чемпионат», нападающий «Колорадо» с женой находятся в Москве. Следующие сторис девушки были сделаны в театре и в московском ресторане.

Хоккеист замечен на фото впервые после инцидента в отеле Сиэтла.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным.

Фото: соцсеть Светланы Гаврилюк

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