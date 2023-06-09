Жена Ничушкина выложила фото форварда. Они находятся в Москве

Теги Колорадо фото НХЛ Валерий Ничушкин соцсети Чемпионат.com Хоккей

Жена Валерия Ничушкина опубликовала фото нападающего «Колорадо».

Супруга игрока НХЛ Светлана Гаврилюк в соцсети выложила фото Ничушкина.

Как отмечает «Чемпионат», нападающий «Колорадо» с женой находятся в Москве. Следующие сторис девушки были сделаны в театре и в московском ресторане.

Хоккеист замечен на фото впервые после инцидента в отеле Сиэтла.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).

НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным

Фото: соцсеть Светланы Гаврилюк

Новый поворот в истории Ничушкина: сотрудники «Колорадо» сами увезли его от девушки из номера. Переживали за здоровье

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8 комментариев

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Мадина Уйгурова
Ответ Art Ebosh
Выходит, жена-куколд?
не приходило в голову, что в этой мутной истории Валерон реально мог эту дуру встретить обдолбанной в коридоре отеля и услышав русскую речь забрать ее себе, где у дамы случился приступ, а дальше пошло по накатанной?
+9
-6
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ni
С фингалом под глазом?
+3
-1
+2
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Костя Кот
ничего не было
+2
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Иван Иванов
Ответ Art Ebosh
Выходит, жена-куколд?
Денешку регулярно отстегивает, и ладно.
+2
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Joe Biden
Ответ Мадина Уйгурова
не приходило в голову, что в этой мутной истории Валерон реально мог эту дуру встретить обдолбанной в коридоре отеля и услышав русскую речь забрать ее себе, где у дамы случился приступ, а дальше пошло по накатанной?
А Вам в голову не приходило...копье?
...встретить обдолбанной в коридоре отеля...и первая мысль, которая посещает хоккеиста на выезде во время Кубка Стенли, а отведу-ка я ее к себе в номер!
...услышав русскую речь...ага, русские своих не бросают(с)
+2
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Jeff Lebowski
Понаехали в Нерезиновую...
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Art Ebosh
Выходит, жена-куколд?
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Maxim Shumov
Возможно, Вэл объяснил ей, что его просто подкинули в номер к проститутке
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