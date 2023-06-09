Жена Ничушкина выложила фото форварда. Они находятся в Москве
Жена Валерия Ничушкина опубликовала фото нападающего «Колорадо».
Супруга игрока НХЛ Светлана Гаврилюк в соцсети выложила фото Ничушкина.
Как отмечает «Чемпионат», нападающий «Колорадо» с женой находятся в Москве. Следующие сторис девушки были сделаны в театре и в московском ресторане.
Хоккеист замечен на фото впервые после инцидента в отеле Сиэтла.
Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Нападающий пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4).
НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным.
Фото: соцсеть Светланы Гаврилюк
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...встретить обдолбанной в коридоре отеля...и первая мысль, которая посещает хоккеиста на выезде во время Кубка Стенли, а отведу-ка я ее к себе в номер!
...услышав русскую речь...ага, русские своих не бросают(с)