НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным: «Колорадо» отреагировал должным образом, игрок не будет отстранен»

Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу инцидента с Валерием Ничушкиным.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с . «Колорадо» отреагировал на него должным образом, игрок не будет отстранен», – приводит слова вице-комиссионера журналист .

Новый поворот в истории Ничушкина: сотрудники «Колорадо» сами увезли его от девушки из номера. Переживали за здоровье