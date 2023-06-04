НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным: «Колорадо» отреагировал должным образом, игрок не будет отстранен»
Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу инцидента с Валерием Ничушкиным.
Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, игрок не будет отстранен», – приводит слова вице-комиссионера НХЛ журналист Эллиотт Фридман.
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