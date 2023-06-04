НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным: «Колорадо» отреагировал должным образом, игрок не будет отстранен»

Теги происшествия Колорадо Билл Дэйли НХЛ Валерий Ничушкин Эллиотт Фридман Хоккей

Билл Дэйли выступил с заявлением по поводу инцидента с Валерием Ничушкиным.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«НХЛ не ведет расследование инцидента с Ничушкиным. «Колорадо» отреагировал на него должным образом, игрок не будет отстранен», – приводит слова вице-комиссионера НХЛ журналист Эллиотт Фридман.

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7 комментариев

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Tempfer
Если так, то Нича конечно легко отделался.
Но с Маккинноном ему по-любому предстоит ооооочень серьёзный разговор. ))
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Den_94
Интересно. Значит можно делать что угодно, но если тебя примут не органы, а безопасность клуба, оформившая всё в соответствии с бумажками - индульгенция обеспечена?
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Антон
Ответ Tempfer
Если так, то Нича конечно легко отделался. Но с Маккинноном ему по-любому предстоит ооооочень серьёзный разговор. ))
И что он ему скажет? Взрослому здоровенному мужику под 30 лет. Сам всё должен понимать, это не пацан из кэмпа.
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