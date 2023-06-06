Айкел – 7-й игрок НХЛ за 80 лет с 2+ очками в каждой из 2 первых игр в финале Кубка Стэнли в карьере. В списке есть Ничушкин

Теги рейтинги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Валерий Ничушкин Дерек Сандерсон Джек Айкел Микко Рантанен Хоккей

Джек Айкел – 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ очками в двух первых играх в финале Кубка Стэнли.

«Вегас» разгромил «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0). 

26-летний форвард «Голден Найтс» сделал 2 результативные передачи, как и в первом матче серии. 

Всего в текущем плей-офф у него 22 (6+16) очка в 19 играх. 

Айкел стал 7-м игроком в истории НХЛ, набравшим более 1 очка в двух своих первых играх в финале Кубка Стэнли за карьеру. 

Ранее это достижение записали в актив Макс Бентли (1948 год, «Торонто»), Дерек Сандерсон (1980, «Бостон»), Ларс Молин (1982, «Ванкувер»), Томас Градин (1982, «Ванкувер»), Валерий Ничушкин (2022, «Колорадо»), Микко Рантанен (2022, «Колорадо»). 

5 комментариев

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The world champion 1998
Ответ artem klishin
вы можете прекратить тащить сюда любую информацию с плашек ESPN? по ходу игры это занимательно, конечно, но на кой чёрт выкладывать в новостях? вся ветка после игр заполнена очередными достижениями
Сбредни различных функционеров и спившихся ветеранов хотите читать? Тогда, новости КХЛ открывайте. В чем проблема? 😁😁😁
+4
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Александр Балабанов
Ответ artem klishin
вы можете прекратить тащить сюда любую информацию с плашек ESPN? по ходу игры это занимательно, конечно, но на кой чёрт выкладывать в новостях? вся ветка после игр заполнена очередными достижениями
Нет, не можем.
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