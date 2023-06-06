Айкел – 7-й игрок НХЛ за 80 лет с 2+ очками в каждой из 2 первых игр в финале Кубка Стэнли в карьере. В списке есть Ничушкин

Джек Айкел – 7-й игрок в истории НХЛ с 2+ очками в двух первых играх в финале Кубка Стэнли.

« » разгромил «Флориду» (7:2) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли (2-0).

26-летний форвард «Голден Найтс» сделал 2 результативные передачи, как и в первом матче серии.

Всего в текущем плей-офф у него 22 (6+16) очка в 19 играх.

стал 7-м игроком в истории , набравшим более 1 очка в двух своих первых играх в финале Кубка Стэнли за карьеру.

Ранее это достижение записали в актив Макс Бентли (1948 год, «Торонто»), Дерек Сандерсон (1980, «Бостон»), Ларс Молин (1982, «Ванкувер»), Томас Градин (1982, «Ванкувер»), Валерий Ничушкин (2022, «Колорадо»), Микко Рантанен (2022, «Колорадо»).