В номере Ничушкина в отеле в Сиэтле была пьяная девушка из России – родом из Украины. Врач «Колорадо» позвонил 911, она его ударила (Denver Sports)

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл Хоккей

Полиция Сиэтла сообщила, что в номере Валерия Ничушкина была пьяная девушка из Украины.

Полиция Сиэтла выпустила отчет по поводу ситуации с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным

Российский нападающий пропустил 3 матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2-3).

Было сказано, что это связано с «личными причинами». При этом инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что имел место некий инцидент, связанный с алкоголем

Полиция Сиэтла сообщила, что наряд был вызван в отель, где располагался «Колорадо», за несколько часов до третьего матча серии. Имя Ничушкина фигурирует в сообщении о происшествии.

В отчете говорится, что женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911. 

Согласо отчету, Чангстром сказал, что Ирина ударила его, но он не захотел выдвигать обвинение. Он также сообщил полиции, что не имеет никакой информации о каких-либо связях между девушкой и игроком. 

Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она сказала, что ей не следовало приезжать в США, и что кто-то, кого она назвала «плохим человеком», забрал ее паспорт.

Сообщается, что ее задержали за то, что она представляла опасность для окружающих из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом она не была замешана в каких-либо криминальных происшествиях в штате Вашингтон. 

Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. 

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143 комментария

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maks44
Наконец-то кто-то из наших проявил себя в плей-офф.
+215
-6
+209
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Mitya78
Если перевести, то получается что в его номере нашли пьяную проститутку.
+186
-6
+180
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Stop-D
Больше всего вопросов мне кажется возникнет у жены Ничушкина, к этой истории..
+117
-1
+116
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Владислав Никонов
Украинская разведчица испортила имидж русских хоккеистов за океаном. Это диверсия.
(с) заголовок воскресного выпуска Соловьёва и Киселёва.
+115
-19
+96
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1983kashey
Кругом враги, это же надо нашему богатырю так подло подбросить пьяную девушку из украины. Враг хитер, вероломен и опасен! ))
+86
-7
+79
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Einfach Safari
Ответ Владислав Никонов
Украинская разведчица испортила имидж русских хоккеистов за океаном. Это диверсия. (с) заголовок воскресного выпуска Соловьёва и Киселёва.
Российский хоккеист провел СВО против гражданки Украины в номере отеля в Сиэттле) после чего покинул
расположение команды, чтобы получить госнаграду и белую ладу гранту
+78
-6
+72
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Джанлука Нальюка
Ответ Stop-D
Больше всего вопросов мне кажется возникнет у жены Ничушкина, к этой истории..
Ну какие вопросы. Пьяная баба захарасила субтильного Ничушкина, он отбивался как мог, вырвался, смог набрать 911
+55
0
+55
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Einfach Safari
Ответ Unnamed80
Есть все-таки отличительная черта у наших хоккеистов, вляпываться в паскудные истории, связанные с окончанием заокеанской карьеры. Будем надеяться, что все устаканиться
в основном у челябинских, кстати (Войнов, Кузя, Валера вот)
+41
-3
+38
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dangora
Ответ Руслан Диниев
Команда титул пытается отстоять, а этот шлюх жарит в гостишке под бухло. Слов нет.
И не говори. Я тоже завидую!!!
+35
-1
+34
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Seema
Валера решил в следующем году побороться за Кубок Гагарина видимо... закопал свою карьеру в НХЛ собственными руками, такое в Колорадо не простят, особенно если завтра вылетят от Кракена
+36
-6
+30
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Deathspell Omega
Молодец, Валерий.
Именно так и надо отдыхать между матчами плей-офф.
+25
0
+25
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Deathspell Omega
женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. . Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения.
_______________________

Собственно, а зачем они вообще "отправились на поиски Ничушкина"?
Причем, ВНЕЗАПНО, отправились на его поиски в его гостиничный номер.
Чет недоговаривают...
+23
-1
+22
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Einfach Safari
Ответ maks44
Наконец-то кто-то из наших проявил себя в плей-офф.
чувствую, если Колорадо отлетит от Кракена в 1 раунде, то виноватого сразу найдут и в платёжке Лавин освободится около 6 млн евро)
+22
-3
+19
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Руслан Диниев
Команда титул пытается отстоять, а этот шлюх жарит в гостишке под бухло. Слов нет.
+20
-2
+18
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Витольд Бубеный
Ответ 1983kashey
Кругом враги, это же надо нашему богатырю так подло подбросить пьяную девушку из украины. Враг хитер, вероломен и опасен! ))
Явно работа ципсо или каких там)
+17
-2
+15
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9черное
Ответ Einfach Safari
Российский хоккеист провел СВО против гражданки Украины в номере отеля в Сиэттле) после чего покинул расположение команды, чтобы получить госнаграду и белую ладу гранту
Еще дрова и пельмени
+18
-3
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Ярик01
Ответ Deathspell Omega
женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. . Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. _______________________ Собственно, а зачем они вообще "отправились на поиски Ничушкина"? Причем, ВНЕЗАПНО, отправились на его поиски в его гостиничный номер. Чет недоговаривают...
Человек спал после тяжелой тренировки и не слышал телефон ... и в гостинице и мобильный.
Проснулся, внезапно обнаружил врача команды которого бьёт пьяная российская барышня Ирина, родившаяся на Украине.
Решил что надо ему отдохнуть несколько матчей, иначе совсем какая-то фигня происходит на планете.
+15
-1
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Unnamed80
Есть все-таки отличительная черта у наших хоккеистов, вляпываться в паскудные истории, связанные с окончанием заокеанской карьеры. Будем надеяться, что все устаканиться
+25
-11
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Deathspell Omega
Ответ Вадим Кемеж
Почему Макиннон или Макар не попал в такую историю? Вот Валера.......везде успел.
Почему Макиннон или Макар не попал в такую историю?
__________________________
Они в одном номере живут, им налево ходить не надо.....
+15
-1
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Deathspell Omega
Ответ Ярик01
Человек спал после тяжелой тренировки и не слышал телефон ... и в гостинице и мобильный. Проснулся, внезапно обнаружил врача команды которого бьёт пьяная российская барышня Ирина, родившаяся на Украине. Решил что надо ему отдохнуть несколько матчей, иначе совсем какая-то фигня происходит на планете.
... и закричал "Кто вы такие?! Я вас не знаю! Идите на ###!
+10
0
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glavniiexpert
Короче Валера встретил проститутку накачанную наркотой и у которой отобрали паспорт, решил ее спасти, привел в номер, вызвал полицию. Так как мафиози, которому она принадлежит, стал бы мстить за такое, то Валеру вывезли из Сиэтла в сопровождении охраны. Вроде все понятно
+11
-1
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Deathspell Omega
Ответ tigermv
Комментарий удален пользователем
Что он вообще в Сиэтле делал?
___________________________

Это коммент дня.
Ничушкин тем же вопросом задавался: "Скажите, что я делаю в Сиэтле?"
+9
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Фокс&#8772;
А Ничушкин то трезвый был?
Хорошо попал.. И клуб послал и жена вряд ли с пониманием отнесется..
+8
0
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Russ Ivan
Нич ведёт свою непростую СВО, а вы тут со своим хоккеем...
+11
-3
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svft
дымоходы чистить можно, а проститутку снять нельзя.
дикая страна, дикие нравы (с)
+13
-5
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