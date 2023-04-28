В номере Ничушкина в отеле в Сиэтле была пьяная девушка из России – родом из Украины. Врач «Колорадо» позвонил 911, она его ударила (Denver Sports)

Полиция Сиэтла сообщила, что в номере Валерия Ничушкина была пьяная девушка из Украины.

Полиция Сиэтла выпустила отчет по поводу ситуации с форвардом «Колорадо» .

Российский нападающий пропустил 3 матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2-3).

Было сказано, что это связано с «личными причинами». При этом инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что имел место некий инцидент, связанный с алкоголем.

Полиция Сиэтла сообщила, что наряд был вызван в отель, где располагался « », за несколько часов до третьего матча серии. Имя Ничушкина фигурирует в сообщении о происшествии.

В отчете говорится, что женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.

Согласо отчету, Чангстром сказал, что Ирина ударила его, но он не захотел выдвигать обвинение. Он также сообщил полиции, что не имеет никакой информации о каких-либо связях между девушкой и игроком.

Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она сказала, что ей не следовало приезжать в США, и что кто-то, кого она назвала «плохим человеком», забрал ее паспорт.

Сообщается, что ее задержали за то, что она представляла опасность для окружающих из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом она не была замешана в каких-либо криминальных происшествиях в штате Вашингтон.

Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.