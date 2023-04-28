В номере Ничушкина в отеле в Сиэтле была пьяная девушка из России – родом из Украины. Врач «Колорадо» позвонил 911, она его ударила (Denver Sports)
Полиция Сиэтла сообщила, что в номере Валерия Ничушкина была пьяная девушка из Украины.
Полиция Сиэтла выпустила отчет по поводу ситуации с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.
Российский нападающий пропустил 3 матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2-3).
Было сказано, что это связано с «личными причинами». При этом инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что имел место некий инцидент, связанный с алкоголем.
Полиция Сиэтла сообщила, что наряд был вызван в отель, где располагался «Колорадо», за несколько часов до третьего матча серии. Имя Ничушкина фигурирует в сообщении о происшествии.
В отчете говорится, что женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.
Согласо отчету, Чангстром сказал, что Ирина ударила его, но он не захотел выдвигать обвинение. Он также сообщил полиции, что не имеет никакой информации о каких-либо связях между девушкой и игроком.
Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она сказала, что ей не следовало приезжать в США, и что кто-то, кого она назвала «плохим человеком», забрал ее паспорт.
Сообщается, что ее задержали за то, что она представляла опасность для окружающих из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом она не была замешана в каких-либо криминальных происшествиях в штате Вашингтон.
Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.
(с) заголовок воскресного выпуска Соловьёва и Киселёва.
расположение команды, чтобы получить госнаграду и белую ладу гранту
Именно так и надо отдыхать между матчами плей-офф.
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Собственно, а зачем они вообще "отправились на поиски Ничушкина"?
Причем, ВНЕЗАПНО, отправились на его поиски в его гостиничный номер.
Чет недоговаривают...
Проснулся, внезапно обнаружил врача команды которого бьёт пьяная российская барышня Ирина, родившаяся на Украине.
Решил что надо ему отдохнуть несколько матчей, иначе совсем какая-то фигня происходит на планете.
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Они в одном номере живут, им налево ходить не надо.....
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Это коммент дня.
Ничушкин тем же вопросом задавался: "Скажите, что я делаю в Сиэтле?"
Хорошо попал.. И клуб послал и жена вряд ли с пониманием отнесется..
дикая страна, дикие нравы (с)