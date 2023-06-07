Мальцев о деле Ничушкина: «Кажется, что правду знают только он сам, менеджер и охранник. Хотел Валере написать, но это показалось некорректным»
Михаил Мальцев сказал, что не общался с Валерием Ничушкиным после инцидента в Сиэтле.
Форвард «Колорадо» пропустил большую часть серии первого раунда Кубка Стэнли с «Сиэтлом» после происшествия с участием пьяной девушки в отеле.
– Расскажи, что с Ничушкиным случилось в итоге?
– Если честно, то не знаю. Я спрашивал про это у нашего массажиста, он мне рассказал все то же самое. Говорил, что пришел на раскатку, а Валеры уже не было. Мне кажется, что правду знают только он сам, менеджер и охранник. Массажист сказал, что перед этим днем они поужинали вместе, все было хорошо. Я хотел Валере написать, но мне показалось, что это было бы не очень корректно.
– А что за женщина была в номере?
– Я не в курсе. Надеюсь, что с ней все нормально.
– Вы не обсуждали это внутри своей команды?
– Я же в АХЛ играл в этот момент, но меня все там спрашивали про этот случай.
– После этого ты с Валерой хоть раз на связь выходил?
– Нет, – сказал форвард, выступавший за фарм «Колорадо» в АХЛ.
Новый поворот в истории Ничушкина: сотрудники «Колорадо» сами увезли его от девушки из номера. Переживали за здоровье
А если нет, то вопросы к СЭ, почему у них сегодня весь сайт им забит ;)