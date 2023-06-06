Андрей Назаров: «Недруги в Европе сносят памятники Пушкину, боятся нашего великого языка. А мы должны прославлять его. Фамилии на свитерах в КХЛ нужно писать кириллицей»

Андрей Назаров считает, что фамилии на свитерах игроков КХЛ нужно писать кириллицей.

«Сегодня день русского языка и 224 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этой связи хочется остановиться сразу на двух моментах.

В КХЛ нужно принять еще больше российских команд. Преимущественно из глубинок, но не забывать про Новокузнецк, Красноярск, Тулу, другие крупные города. Важно расширять лигу за счет доверия к молодежи и отечественным клубам.

Кроме того, считаю, что фамилии хоккеистов на свитерах в КХЛ нужно писать не латиницей, а кириллицей. Знаю, что по поводу этой темы ходит много споров и разворачивается уйма дискуссий, но моя позиция такова.

Нашего великого языка многие недруги боятся в Европе, сносят памятники тому же Пушкину, а мы должны прославлять русский язык и делать все для его популяризации. Хочется, чтобы наша лига ежегодно росла во всех направлениях, делая акцент на отечественном продукте.

Кстати, для иностранных тренеров нужно в обязательном порядке вводить минимальное знание русского языка. Если мы сами не будем продвигать наш язык, за нас это никто делать не будет», – заявил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Морозов о написании фамилий кириллицей: «Поедем в Китай популяризировать игру, Гусев выйдет на лед, а китайцы даже прочитать не смогут – он это или нет?»