Андрей Назаров: «Недруги в Европе сносят памятники Пушкину, боятся нашего великого языка. А мы должны прославлять его. Фамилии на свитерах в КХЛ нужно писать кириллицей»

Теги Андрей Назаров КХЛ игровая форма Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что фамилии на свитерах игроков КХЛ нужно писать кириллицей.

«Сегодня день русского языка и 224 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В этой связи хочется остановиться сразу на двух моментах.

В КХЛ нужно принять еще больше российских команд. Преимущественно из глубинок, но не забывать про Новокузнецк, Красноярск, Тулу, другие крупные города. Важно расширять лигу за счет доверия к молодежи и отечественным клубам.

Кроме того, считаю, что фамилии хоккеистов на свитерах в КХЛ нужно писать не латиницей, а кириллицей. Знаю, что по поводу этой темы ходит много споров и разворачивается уйма дискуссий, но моя позиция такова.

Нашего великого языка многие недруги боятся в Европе, сносят памятники тому же Пушкину, а мы должны прославлять русский язык и делать все для его популяризации. Хочется, чтобы наша лига ежегодно росла во всех направлениях, делая акцент на отечественном продукте.

Кстати, для иностранных тренеров нужно в обязательном порядке вводить минимальное знание русского языка. Если мы сами не будем продвигать наш язык, за нас это никто делать не будет», – заявил бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

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15 комментариев

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Mohnatiy
Фамилии нужно писать кириллицей, руки мыть перед едой и никогда не брать интервью у Назарова ☝🏻
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Pelerin
А как у недругов появились памятники Пушкину? Это наверное был коварный план - сначала понастроить, а потом специально назло снести! Вот же недруги!
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Сергей Гирин
Назаров, ты хоть "Лягушку-путешественницу" прочел, как Мишка Квакин?
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Nomer22
Мы помним как ты Андрюша Пушкина прославлял в раздевалке в перерыве))
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Амфитрион
Вот бы конкретно ваш, не великий язык запретить, господин Назаров. Никто правда его не боится, но законное чувство брезгливости возникает у многих.
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haymaker
страшный язык назарова залижет до дыр
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Crazy_ivan
Всё правильно говорит Назаров. Надо себя уважать
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Кеша
Назаров молодец сегодня! Либералы сегодня будут трещать по швам. Но что делать с турниром Sochi Hockey Open-2023, если мы даже свой внутренний турнир пишем по-английски ?
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Серёжа Новиков
На китайском было бы лучше всего. Тем более володин предлагал учить китайский. Перспективно?
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serhuey
Ответ Crazy_ivan
Всё правильно говорит Назаров. Надо себя уважать
Так пусть на спине своего пиджака фамилию на русском напишет, кто ж ему запретит. И в хоккей с мячом играет, а не вот в это вот всё.
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Антон Круть
Ага и на гжели с хохломой под роспись наносить
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catcher69
интересно было бы послушать как назаров игравший у недругов говорит на недружественном нам языке !!!!!!!!!!
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serhuey
Ответ Сивуч
Давно об этом думаю. Какого черта мы тут всё на английском пишем? Международный? А что мешает начинать продвигать свой язык втом же направлении? Хватит уже под англо-американцами ходить. Лично я за то, чтобы фамилии в Русской лиге писались на русском языке. И плевать что об этом думают те, кто любит все западное. Будьте патриотами, любите Родину и уважайте себя в конце-концов. Пускай иностранцы учат русский. Россия скоро будет номером 1 в мире. Либо так, либо не будет этого мира.
Это не русская лига. Вы начали рассуждения с неверного тезиса.
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Сивуч
Ответ serhuey
Это не русская лига. Вы начали рассуждения с неверного тезиса.
Русская - это принадлежность к нашей русской цивилизации, в которой существует КХЛ. Повторюсь: нет проблем начать продвигать русский язык. Стоп-кран в голове наших управленцев, которые вирусят все западное 30 лет.
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