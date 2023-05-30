Назаров о финале Кубке Стэнли: «У «Флориды» будет небольшое преимущество. Бобровский – главный претендент на звание MVP»
Андрей Назаров назвал «Флориду» фаворитом в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» сыграют в финале против «Вегаса», который победил «Даллас» (4-2 в серии) в финале Западной конференции.
«Посмотрел шестой матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Далласом» с «Вегасом» – «золотые рыцари» победили со счетом 6:0 и выиграли эту тяжелую серию.
Жаль, что в финале турнира не будет челябинца Евгения Дадонова, но зато понаблюдаем за форвардом «Вегаса» Иваном Барбашевым.
Думаю, у «Флориды» будет небольшое преимущество, а вратарь Сергей Бобровский – главный претендент на звание MVP Кубка Стэнли. Россиянин проводит роскошный плей-офф», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
2 комментария