Морозов о написании фамилий кириллицей: «Поедем в Китай популяризировать игру, Гусев выйдет на лед, а китайцы даже прочитать не смогут – он это или нет?»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Морозов телевидение КХЛ Никита Гусев олимпийский хоккейный турнир игровая форма Матч ТВ Хоккей

Алексей Морозов высказался о предложении писать фамилии на свитерах игроков кириллицей.

– Как вы реагируете на предложение писать фамилии игроков на свитерах КХЛ на русском языке?

– Мы международная лига. Тем более трансляции матчей КХЛ идут не только в России, но и других странах.

Были обращения, письма, ведется много разговоров. Но мы считаем, что фамилии на свитерах должны быть на латинице.

Вот как мы поедем в Китай популяризировать игру. Кто-то захочет прийти и посмотреть на Никиту Гусева, который забивал на Олимпиаде в Корее. Но он выйдет на лед, а китайцы даже прочитать не смогут на его спине – он это или нет?

А вот английский язык – международный. Не видим смысла ничего менять. И к этому все уже привыкли, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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13 комментариев

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Модератор спортса
Лига - континентальная, международная. Это уже не должно вызывать никаких разговоров о кириллице, потому что международный язык - английский.

Если вы так топите за развитие лиги, так соответствовать она должна по всем компонентам. Хотите кириллицу - создавайте внутренний российский чемпионат без иностранных клубов
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gans.gans.73
300 китайцев это переживут
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Евгений Исаев
Ответ ворчун
Вот почему 147 миллионов СВОИХ россиян должны ежедневно читать фамилии на латинице, и по трансляции в конце периодов и матчей на английском сколько бросков, силовых и вбрасываний????а ради иностранцев которым вообще на наш спорт по барабану мы будем писать по англицки??!!! Чиновники Вы когда отсвоем народе думать начнете, а не о китайском???? Доя китайцев на одну игру можно и ероглифами и по латыни и по англицки и как угодно сделать!!@ позорище просто!!!
И почему на КХЛ-ТВ вместо эмблема команд - сокращённое название на кирилице? Не знают эмблемы?... ну, так и не узнают.
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ворчун
Вот почему 147 миллионов СВОИХ россиян должны ежедневно читать фамилии на латинице, и по трансляции в конце периодов и матчей на английском сколько бросков, силовых и вбрасываний????а ради иностранцев которым вообще на наш спорт по барабану мы будем писать по англицки??!!! Чиновники Вы когда отсвоем народе думать начнете, а не о китайском???? Доя китайцев на одну игру можно и ероглифами и по латыни и по англицки и как угодно сделать!!@ позорище просто!!!
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Евгений Исаев
Ответ mmg73
Причём тут Китай, идиот? Ну давай ради китайцев будем иероглифами писать фамилии.
Палкой на снегу)))
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Евгений Исаев
Сказал Президент Фонбет-Durex-Газпром-Роснефть-1ХBet-Согаз-КХЛ Чемпионата.
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mmg73
Причём тут Китай, идиот? Ну давай ради китайцев будем иероглифами писать фамилии.
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Саша Чугунков
И этот уже включил Вротенберга, чушь нести(
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Евгений Исаев
Пусть в лицо запоминают! Это китайцы все одинаковые)))
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Booligan
Поедем в Китай... Этой шутке уже 3 года, и она не устаревает
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Юрий Байбурдин
Позор
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*BG*
Может тогда на китайском писать сразу? Не все же китайцы английский язык знают.
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Vladimir Vladimirovich
сколько китайцев смотрят хоккей?
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