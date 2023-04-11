Морозов о написании фамилий кириллицей: «Поедем в Китай популяризировать игру, Гусев выйдет на лед, а китайцы даже прочитать не смогут – он это или нет?»

Алексей Морозов высказался о предложении писать фамилии на свитерах игроков кириллицей.

– Как вы реагируете на предложение писать фамилии игроков на свитерах КХЛ на русском языке?

– Мы международная лига. Тем более трансляции матчей КХЛ идут не только в России, но и других странах.

Были обращения, письма, ведется много разговоров. Но мы считаем, что фамилии на свитерах должны быть на латинице.

Вот как мы поедем в Китай популяризировать игру. Кто-то захочет прийти и посмотреть на Никиту Гусева, который забивал на Олимпиаде в Корее. Но он выйдет на лед, а китайцы даже прочитать не смогут на его спине – он это или нет?

А вот английский язык – международный. Не видим смысла ничего менять. И к этому все уже привыкли, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.