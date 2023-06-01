Назаров о бронзе Латвии на ЧМ: «Игроки сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт, который переносили в сборную»

Андрей Назаров видит заслугу КХЛ в успехе сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

Латвийская сборная взяла бронзовые медали на ЧМ-2023, обыграв США в матче за 3-е место.

«Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии – это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга.

С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Человек тянет одеяло на себя, дает интервью в прессе. Нужно просто обратиться к фактам.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России.

Его помощник финн Петтери Нуммелин в свое время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за «Ак Барс» и «Трактор».

В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провел у меня сильный сезон в «Сочи», а лидеры атаки – Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис – являются едва ли не легендами КХЛ.

К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную.

По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями», – бывший тренер клубов КХЛ.