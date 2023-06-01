Назаров о бронзе Латвии на ЧМ: «Игроки сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт, который переносили в сборную»

Теги Петтери Нуммелин Андрей Назаров Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш КХЛ Лаурис Дарзиньш ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Микс Индрашис Янис Якс Хоккей

Андрей Назаров видит заслугу КХЛ в успехе сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею.

Латвийская сборная взяла бронзовые медали на ЧМ-2023, обыграв США в матче за 3-е место.

«Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии – это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга.

С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Человек тянет одеяло на себя, дает интервью в прессе. Нужно просто обратиться к фактам.

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России.

Его помощник финн Петтери Нуммелин в свое время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за «Ак Барс» и «Трактор».

В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провел у меня сильный сезон в «Сочи», а лидеры атаки – Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис – являются едва ли не легендами КХЛ.

К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную.

По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями», – бывший тренер клубов КХЛ.

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14 комментариев

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ilya1809
А игроки сборной финляндии НЕ сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт, который переносили в сборную))добавил Назаров комментируя вылет Сборной Финляндии.
После он показал на свой рот и сказал -"туда.. я... кушать".
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+15
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Art Ebosh
Предлагает деопытанизировать Латвию что ли? Или чего? Какую чушь только не несут.
+10
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Амфитрион
Срочно, фамилии тех кто выдавал латышам незаслуженно жирные контракты, это ж наверняка шпиёны. Как же сам Наз мог тренировать незаслуженно допущенного к жирной кормушке Якса, потеря бдительности налицо.
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Олег Мохов
Самый ценный игрок и лучший вратарь Чемпионата мира-вратарь Артур Шилов-0 матчей в кхл
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ftw2002@yandex.ru
Уж лучше бы они чемпионами стали, и тогда все бы сказали, что уровень чм опустился ниже плинтуса без сборной России. А так мы имеем большой успех латвийского хоккея.
+3
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Melnikov1968
Никто не заставлял такие жирные контракты выписывать. Где здесь вина латышей, финнов, шведов?
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Павел Светлов
зависть она такая
+3
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2hsjck49rf
На жирных контрактах в Динамо Риге, у которой зарплатный бюджет по-моему 270млн₽ был по курсу евро 92₽…
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Ушат*Помоев
А теперь - внимание вопрос:
а откуда взялась "советская школа хоккея"?
История Назару в помощь...
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andreyv19
А еще раньше Дарзиньш играл за Гомель, Даугавиньш и Индрашис за Ригу 2000 в ОЧБ.
И вообще, если бы Беларусь не сделала свой чемпионат открытым, то где была бы сборная Латвии?
Так что грязный Наз не ври, в хоккей они научились играть в Беларуси)))

До какого бреда может довести псевдопатриотизм...
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Сергей Носков
Прокапался?
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ТимТалер
Хорошие ученики. Какие к ним претензии ? Что мешает самим учиться ?
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вперёд спартак
эх любим мы приписывать себе чужие заслуги
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Al561
А сам Назаров воспитанник СА школы хоккея)))
Школа школой, а стоило игрокам сб.Латвии покинуть КХЛ и перейти в европейские хоккейные лиги, как они научились побеждать))
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