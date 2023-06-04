Андрей Назаров: «Бобровский – элита НХЛ. Да, пропустил 4 шайбы, но вся серия еще впереди. Сегодня не день «Флориды» получился»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Андрей Назаров Вегас Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался об игре Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» уступила «Вегасу» (2:5, 0-1 в серии), российский вратарь отразил 29 бросков из 33. 

«Смотрели с друзьями первый матч финальной серии Кубка Стэнли, переживали за российских игроков, обсуждали встречу. Сергей Бобровский – элита НХЛ и гордость российской вратарской школы. Да, сегодня он пропустил четыре шайбы, а пятую «Вегас» забросил уже в пустые ворота.

Но расстраиваться ни в коем случае не надо, вся серия еще впереди. Просто сегодня так сложилось, что получился не день «Флориды». Как правило, вратари такого уровня, как Сергей, после четырех пропущенных шайб следующие матчи проводят великолепно.

Нагрузки колоссальные, сам Бобровский рассказывал, как после каждой встречи сбрасывал по несколько килограммов. Ждем следующего матча, будем болеть за Бобровского», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Бобровский пропустил четыре в первой игре финала. «Флориде» могло помочь только чудо, но его совершил вратарь «Вегаса»

4 комментария

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Амфитрион
Сомнительно что на самом деле смотрел игру. Боб по сути ни в одной шайбе не виноват, и писать что "после четырех пропущенных шайб следующие матчи проводят великолепно" глупо, он и сегодня отыграл неплохо. А значит Наз просто занимается любимым делом - трындежом и популизмом.
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cazzzo@yandex.ru
Кто подскажет где лучше всего смотреть игры?
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Амфитрион
Ответ cazzzo@yandex.ru
Кто подскажет где лучше всего смотреть игры?
36 студия вконтакте
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Костя Кот
Ответ cazzzo@yandex.ru
Кто подскажет где лучше всего смотреть игры?
vk - 36 студия
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