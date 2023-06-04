Андрей Назаров высказался об игре Сергея Бобровского в первом матче финала Кубка Стэнли.

« » уступила « » (2:5, 0-1 в серии), российский вратарь отразил 29 бросков из 33.

«Смотрели с друзьями первый матч финальной серии Кубка Стэнли, переживали за российских игроков, обсуждали встречу. – элита и гордость российской вратарской школы. Да, сегодня он пропустил четыре шайбы, а пятую «Вегас» забросил уже в пустые ворота.

Но расстраиваться ни в коем случае не надо, вся серия еще впереди. Просто сегодня так сложилось, что получился не день «Флориды». Как правило, вратари такого уровня, как Сергей, после четырех пропущенных шайб следующие матчи проводят великолепно.

Нагрузки колоссальные, сам Бобровский рассказывал, как после каждой встречи сбрасывал по несколько килограммов. Ждем следующего матча, будем болеть за Бобровского», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Бобровский пропустил четыре в первой игре финала. «Флориде» могло помочь только чудо, но его совершил вратарь «Вегаса»