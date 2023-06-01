Ротенберг о СКА: «Мы пристально следим за новшествами и стараемся ориентироваться на самые сильные клубы мира, лидеров НХЛ»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что в СКА пристально следим за новшествами в хоккее.

– СКА постоянно изучает инновации в хоккее. Есть что-то, что можно взять от этого чемпионата мира?

– Мы пристально следим за всеми новшествами и стараемся ориентироваться на самые сильные клубы мира - лидеров НХЛ последних лет, как «Тампа» или «Бостон». Обязательно будем изучать опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа».

С чемпионатом мира все сложнее, поскольку из-за отсутствия сборных России и Белоруссии и неприезда многих сильных хоккеистов в другие команды, уровень турнира заметно просел.

Хотя, конечно, мы проанализируем то, как менялась по ходу чемпионата мира та же сборная Канады - от не самых убедительных результатов в группе до выхода на максимум в играх на выбывание. Они реально выглядели по-разному в группе и в плей-офф. Такой опыт может быть полезным, независимо от уровня турнира, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
По вашей игре видно😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Рома ты только скупать игроков можешь, а так ноль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий