Роман Ротенберг рассказал о развитии хоккея «3 на 3» в России.

— Будет ли летом снова турнир «3 на 3» под эгидой ФХР, как в прошлом году?

— На самом деле мы ни на день не прекращали развитие хоккея «3 на 3». Весь сезон функционирует лига XHL, впервые в истории мы провели международный турнир в таком формате, а совсем недавно молодежные сборные играли «3 на 3» в Минске.

В Международной федерации хоккея много говорят о развитии этой разновидности хоккея. Но дальше слов у них почему-то не идет, а мы в это время уже проделали колоссальную работу по популяризации игры «3 на 3» и собираемся только наращивать усилия в этом направлении. вообще много говорит, но мало делает для развития и хоккея «5 на 5». С учетом их ресурсов и возможностей мы могли уже иметь совсем другой вид спорта.

— Международная федерация обещала сделать формат «3×3» олимпийским — почему воз и ныне там, и только Россия продвигает такой хоккей? Ведь за ним будущее.

— ИИХФ двигается в своем темпе, а мы идем на опережение. Формат «3 на 3» действительно очень перспективный — вы же видели колоссальный успех у публики в этом сезоне начиная с прошлого лета. И пока международная федерация хоккея медлит, мы идем вперед, чтобы когда «3 на 3» станет олимпийским, мы были не просто готовы, а стали безоговорочно лучшими в этой дисциплине.

Всегда важно сыграть на опережение, а не подстраиваться под новую реальность. Пока другие страны все еще играют на «аэродромах» в медленный оборонительный хоккей, от которого зрители на трибунах зевают, пока они ломают головы, как собирать стадионы на чемпионатах мира, когда нет громких вывесок «Россия — Канада», но есть «Словения — Венгрия», мы не только адаптируем наших игроков под более атакующую игру, маленькие площадки, под «3 на 3», но и привлекаем все больше людей на трибуны, развиваем школы, строим катки.

Мы перенимаем опыт других видов спорта и применяем лучшие практики, чтобы наш хоккей не просто развивался, а опережал другие страны. Мы всегда смотрим в будущее, – сказал первый вице-президент , главный тренер сборной «России 25» и СКА.