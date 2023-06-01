Роман Ротенберг: «Академия СКА – лучшая в стране: два золота, серебро и бронза в трех старших возрастах на чемпионатах РФ»

Роман Ротенберг считает академию СКА лучшей в стране.

— Недавно в Москве был торжественно закрыт сезон в школе «Красная машина Юниор». Возможно ли создать филиалы по всей стране и в каждом городе России?

— Мы в академии СКА к этому и идем. Уже на сегодняшний день помимо школы в Москве есть еще филиалы в Санкт-Петербурге и Новосибирске. И в этом году академия СКА стала лучшей в стране — два золота, серебро и бронза в трех старших возрастах на чемпионатах страны.

Проект изначально и задумывался как всероссийский, ведь основополагающее здесь — национальная программа подготовки хоккеистов, утвержденная Федерацией хоккея России. Это стандарт качества, которому нужно следовать во всех уголках страны, где есть катки, чтобы с самых юных лет воспитывать наших новых звезд.

И здесь важно, чтобы все шло постепенно. Начинать с малого, прививать детям любовь к спорту и активному образу жизни в принципе, затем знакомить со льдом и шайбой, а дальше уже развивать в них профессиональные навыки. Важна поэтапность и гармония во всем — не надо детей перегружать, они должны не просто играть и тренироваться, а получать удовольствие.

Сейчас в академии СКА — лучшие в стране специалисты по всем направлениям. Мы собирали тренеров с такой же страстью к своему делу, пригласили Курдина (первый тренер Никиты Кучерова – прим. Sports.ru), чтобы он мог передать свой опыт малышам. Родители, что очень важно, хотят, чтобы их дети занимались в академии СКА именно с такими наставниками.

Мы первыми в стране стали работать по национальной программе подготовки «Красная машина», это современный комплексный подход. Плюс мы создаем все условия — ребята не просто тренируются день и ночь, у них хватает времени и на учебу. Важно, чтобы из наших школ выходили не просто роботы, которые кроме клюшки и шайбы ничего в жизни не видели, а гармонично развитые личности, – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» и .