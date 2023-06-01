Роман Ротенберг: «Мы не должны думать, почему побеждает Канада. Мы должны думать, как обыграть ее, когда вернемся. «Россию 25» создали в том числе и с этой целью»

Теги СКА Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что уже сейчас нужно думать, как обыграть Канаду в хоккее.

Ротенберг, в частности, прокомментировал победу Канады на чемпионате мира.

– А почему канадцы победили, хотя все за океаном сказали, что это худший состав в истории?

– Не сказал бы, что это худший состав в истории. Канадцы привезли крепких ребят из НХЛ.

Тот же Блэйз, сделавший дубль в финале, в концовке сезона набрал 20 очков в 31 игре за «Сент-Луис». Тоффоли – игрок топового уровня, у Уигара был отличный сезон в «Калгари», Кребс - в основе «Баффало», Миддлтон – в основе «Миннесоты».

Там не было студентов, почти вся основа играет в НХЛ. И это не проблема канадцев, что другие не могут с ней справиться.

Мы вообще не должны думать, почему побеждает Канада. Мы должны думать о том, как обыграть Канаду, когда мы вернемся. Мы должны быть готовы к этому на 100%.

В том числе и с этой целью мы создавали сборную «Россия 25». У наших молодых ребят должны быть международные матчи, должно быть серьезное сопротивление, качественная подготовка.

Мы должны вернуться сильными и подготовленными, способными обыгрывать и такую Канаду, и любую другую, – сказал главный тренер СКА и «России 25».

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32 комментария

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Отпустите меня, я ему втащу...
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Амфитрион
"Мы не должны думать" - этого лозунга вполне достаточно Роман, ничего больше добавлять не нужно.
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Ушат*Помоев
Иди подкупи вазелина.
Понадобится...
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oberkorn
Если я ничего не путаю, последний раз мы обыграли Канаду в 2012 году, тогда кайгородов забил. Вот и вся красная машина
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catcher69
когда мы вернёмся думать будут другие...
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svolota84
Я люблю Рому, потому что я люблю Саус парк, а Рома - это готовый персонаж для Саус парка, без утрирования. Очень хочу, чтобы он и правда искренне думал так, как говорит в интервью.
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Vadoniy
Ответ oberkorn
Если я ничего не путаю, последний раз мы обыграли Канаду в 2012 году, тогда кайгородов забил. Вот и вся красная машина
А как же евротур 2021?) Ну и Белоруссию он канадцами называл) А Кайгородов в 2011 забил, гол классный был, хотя, в целом по матчу было ощущение, что наших тогда возили бОльшую часть матча
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Фанат Сан-Марино
Я хочу видеть в штабе Йозе самого Кожеву, лёд будет таять от перегара
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Don_Krebs
Ромчик хочет обыграть Канаду, не понимая, почему она выигрывает. Это все равно что хотеть запустить в космос ракету, не зная законов физики. Эталонный представитель класса сегодняшних "эффективных менеджеров", уверенных в своей гениальности просто по факту. Они с презрением относятся к любым фундаментальным знаниям, ведь "че там разбираться, все ж и так понятно".
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Фанат Сан-Марино
Ответ oberkorn
Если я ничего не путаю, последний раз мы обыграли Канаду в 2012 году, тогда кайгородов забил. Вот и вся красная машина
Скорее всего это было в 2011
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Mechel**
В Финляндию ты только можешь вернуться, блаженный
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dmitry.tchidakin
Интересно каково это - когда над тобой ржёт вся страна
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Bartez1986
у парней из России-23 шансов больше обыграть Канаду, чем у этой России-25
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Александр Василич
Если он не троллит, то уже пунктик=комплекс на Канаду?И не вернут нас ближайшие лет10.
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avcgloronalduMU
Россия 25 это игрушка для ротенберга
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карабашка
Вы вообще не должны думать.Что вы с успехом и делаете.
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РустемХ
Не бережёт себя, обо всех думает, систематизирует.
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dpv
А разве это не он натренировал Канаду и поделился системой. Потому она и выигрывать стала.
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Mc′loud
Ромчик, пока "нас пустят" слово "Ротенберг" станет ругательством.
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2fwqqk46z7
У Уигара отличный сезон в Калгари?))
По-моему Уигар одно из главных разочарований Калгари наряду с его лучшим другом Юбердо, единственный его плюс пока, что ему так много не отсыпали как последнему.
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be3myasa
Анализ игры соперника - кто это вообще придумал?? Мы просто должны фантазировать на тему победы - и вот он усеех!! Ромка - гениальный мастер!
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Nikita Nikitin
Они и студентами нас раскатывали. Клован.
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учись упорно
Мы не должны думать.... Это всё что нужно знать про тренерские умения этого человека.
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Игорь К
Легендарный анализ от Легенды. В 2075 году его будут изучать на курсах тренеров. Или в дурдоме для анализа пациентов. Как фишка ляжет
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
надо создать россию12. к тому времени и вернут, и будет возможность обыграть канаду
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