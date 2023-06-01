Роман Ротенберг: «Мы не должны думать, почему побеждает Канада. Мы должны думать, как обыграть ее, когда вернемся. «Россию 25» создали в том числе и с этой целью»
Роман Ротенберг заявил, что уже сейчас нужно думать, как обыграть Канаду в хоккее.
Ротенберг, в частности, прокомментировал победу Канады на чемпионате мира.
– А почему канадцы победили, хотя все за океаном сказали, что это худший состав в истории?
– Не сказал бы, что это худший состав в истории. Канадцы привезли крепких ребят из НХЛ.
Тот же Блэйз, сделавший дубль в финале, в концовке сезона набрал 20 очков в 31 игре за «Сент-Луис». Тоффоли – игрок топового уровня, у Уигара был отличный сезон в «Калгари», Кребс - в основе «Баффало», Миддлтон – в основе «Миннесоты».
Там не было студентов, почти вся основа играет в НХЛ. И это не проблема канадцев, что другие не могут с ней справиться.
Мы вообще не должны думать, почему побеждает Канада. Мы должны думать о том, как обыграть Канаду, когда мы вернемся. Мы должны быть готовы к этому на 100%.
В том числе и с этой целью мы создавали сборную «Россия 25». У наших молодых ребят должны быть международные матчи, должно быть серьезное сопротивление, качественная подготовка.
Мы должны вернуться сильными и подготовленными, способными обыгрывать и такую Канаду, и любую другую, – сказал главный тренер СКА и «России 25».
Понадобится...
По-моему Уигар одно из главных разочарований Калгари наряду с его лучшим другом Юбердо, единственный его плюс пока, что ему так много не отсыпали как последнему.