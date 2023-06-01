Жафяров подпишет с «Ак Барсом» контракт на год. Зарплата – около 65 млн рублей

Форвард Дамир Жафяров в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом».

По данным «Бизнес Online, соглашение рассчитано на год, а зарплата хоккеиста составит около 65 млн рублей.

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 63 матча и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф у него 9 (1+8) очков в 12 играх.

Напомним, Жафяров перешел в СКА из «Торпедо». Его зарплата в прошлом сезоне составляла 75 млн рублей.