Жафяров подпишет с «Ак Барсом» контракт на год. Зарплата – около 65 млн рублей

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров деньги Хоккей

Форвард Дамир Жафяров в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом».

По данным «Бизнес Online, соглашение рассчитано на год, а зарплата хоккеиста составит около 65 млн рублей. 

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 63 матча и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф у него 9 (1+8) очков в 12 играх.

Напомним, Жафяров перешел в СКА из «Торпедо». Его зарплата в прошлом сезоне составляла 75 млн рублей.

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16 комментариев

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marshal .masha
Ответ Dr Gonzo
Как его уговорили на снижение зарплаты? Если все действительно так, то респект менеджменту. Очень хорошая работа.
Какой же дурак подпишет Жафярова за 80 млн. , ему что без работы теперь сидеть? А учитывая, что такого уровня игроки Ак Барса Галиев и Кагарлицкий получают 40-45 хорошей работой тут и не пахло
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Dr Gonzo
Как его уговорили на снижение зарплаты? Если все действительно так, то респект менеджменту. Очень хорошая работа.
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FaithDevotion
Ответ ilya1809
Страшно стало за подписание Яшкина.Понятно что Петров минус 25 и Воронков минус примерно столько же..Но вроде как Войнова куда надо сплавить.Да плюс наверняка уйдут Хафизуллин и Токранов, но видимо надо будет оставить место для защитника
Без Войнова не останется праворуких защитников. А их и так не хватало
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Stanc_P
Похоже что СКА его обменяет в Ладу или Сочи, там с ним расторгнут контракт, после чего он подпишется с Ак барсом. А согласился на снижение потому что никто больше из сильных клубов не даст денег, из-за потолка.
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Pronger
что у АБ по потолку зарплат?)
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Серый
Смущает только срок контракта.
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bars1998
Ответ ilya1809
Страшно стало за подписание Яшкина.Понятно что Петров минус 25 и Воронков минус примерно столько же..Но вроде как Войнова куда надо сплавить.Да плюс наверняка уйдут Хафизуллин и Токранов, но видимо надо будет оставить место для защитника
Там на всех хватает проблема лишь в желание Яшкина может быть
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Dr Gonzo
Ответ ilya1809
Страшно стало за подписание Яшкина.Понятно что Петров минус 25 и Воронков минус примерно столько же..Но вроде как Войнова куда надо сплавить.Да плюс наверняка уйдут Хафизуллин и Токранов, но видимо надо будет оставить место для защитника
Сильно сомневаюсь, что Войнова кто-то хочет сплавить. Токранов и Хафизуллин наверное да.
По деньгам. Перед прошлым сезоном в платёжке оставалось 47 миллионов. С тех пор добавились контракты Журавлёва и Сафонова (по 20 каждый) и повышение зп Мифтахова +2 ляма. Осталось 5. Ушли Тарасов и Бурмистров (оба 40), Воронков (20), Панюков (18), Зарипов (10). Не подписан Глухов (20) и уступил по ЗП Петров (+25). Итого имеем 178 миллионов. Если Яшкину 80, а Жафярову 65 ещё 33 останется. В ноль платёжку я так понимаю выводить нельзя. Потому что есть игроки на двусторонних контрактах, зп которых в случае подъёма в основу будет учитываться под потолком (Лучников, Янчевский). В любом случае 25 лямов вполне достаточно чтобы переподписать Глухова или подписать какого-нибудь недорогого центра в ротацию.
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ilya1809
Ответ Dr Gonzo
Сильно сомневаюсь, что Войнова кто-то хочет сплавить. Токранов и Хафизуллин наверное да. По деньгам. Перед прошлым сезоном в платёжке оставалось 47 миллионов. С тех пор добавились контракты Журавлёва и Сафонова (по 20 каждый) и повышение зп Мифтахова +2 ляма. Осталось 5. Ушли Тарасов и Бурмистров (оба 40), Воронков (20), Панюков (18), Зарипов (10). Не подписан Глухов (20) и уступил по ЗП Петров (+25). Итого имеем 178 миллионов. Если Яшкину 80, а Жафярову 65 ещё 33 останется. В ноль платёжку я так понимаю выводить нельзя. Потому что есть игроки на двусторонних контрактах, зп которых в случае подъёма в основу будет учитываться под потолком (Лучников, Янчевский). В любом случае 25 лямов вполне достаточно чтобы переподписать Глухова или подписать какого-нибудь недорогого центра в ротацию.
Войнов рекордсмен по голевым моментам в наши ворота))ну я утрирую ему помогал Токранов и Хафизуллин, но соревнование было хорошее.Какой он привозила, с 120 миллионами.Причем если у Шипы и Раду не идет большинство Войнов просто стоит, никак не усиливает эту позицию.В полуфинале и финале вообще дергался на синей так как боялся привезти, так ка кна этот момент на создавал момент в наши ворота.
Войнова очень трудно сбагрить но господи это 120 миллионов.Он еще и так медленный а на след год быстрее не станет, он станет еще медленее.
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ilya1809
Ответ FaithDevotion
Без Войнова не останется праворуких защитников. А их и так не хватало
Да и праворукий защитник ну не самоцель.Жиру не был праворуким, но отлично играл в атаке, как и Никулин или Первышин.На место праворукого защитника часто ставили Хентунена,Имонена,Азеведо, Галиева.Надуманная надобность, так как для большинства есть люди с броском на эту позицию(целых два)
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Azevedo51
Ответ Dr Gonzo
Как его уговорили на снижение зарплаты? Если все действительно так, то респект менеджменту. Очень хорошая работа.
Скорее всего увеличили срок контракта. 65 на 2 года было бы отличным вариантом для всех.

Осталось добить Яшкина (в чем не сомневаюсь) и защитника из СА под большинство.
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marshal .masha
Ответ Azevedo51
Ну ладно Галиев, но Кагарлицкий 5 лет назад последний раз играл на хорошем уровне. После этого: провал в Питере, средний сезон в Динамо, средний первый сезон и слабый второй в АБ. И кстати, Кагарлицкий подписывался за 65 в АБ, а потом Марат грамотно все провернул докинул ему в том сезоне до 90, а оставшиеся на 40. Хотя я бы Кагу без раздумывания скинул, учитывая что идёт более молодая и улучшенная версия в виде Жафярова
Улучшенная версия , забившая за весь плей-офф одну шайбу , да уж…
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marshal .masha
Ответ Azevedo51
Ну куда уж до Кагарлицкого с 0+1 в финале и меньше 0,5 очков в среднем за матч. Да уж…
Будет ли Жафяров хоть столько очков набирать и голов забивать в Ак Барсе , большой вопрос, если даже в самой забивающей команде лиги не особо блистал. А так я вам и говорю, одного поля ягода
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