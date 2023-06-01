Жафяров подпишет с «Ак Барсом» контракт на год. Зарплата – около 65 млн рублей
Форвард Дамир Жафяров в ближайшее время подпишет контракт с «Ак Барсом».
По данным «Бизнес Online, соглашение рассчитано на год, а зарплата хоккеиста составит около 65 млн рублей.
В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Жафяров провел 63 матча и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф у него 9 (1+8) очков в 12 играх.
Напомним, Жафяров перешел в СКА из «Торпедо». Его зарплата в прошлом сезоне составляла 75 млн рублей.
По деньгам. Перед прошлым сезоном в платёжке оставалось 47 миллионов. С тех пор добавились контракты Журавлёва и Сафонова (по 20 каждый) и повышение зп Мифтахова +2 ляма. Осталось 5. Ушли Тарасов и Бурмистров (оба 40), Воронков (20), Панюков (18), Зарипов (10). Не подписан Глухов (20) и уступил по ЗП Петров (+25). Итого имеем 178 миллионов. Если Яшкину 80, а Жафярову 65 ещё 33 останется. В ноль платёжку я так понимаю выводить нельзя. Потому что есть игроки на двусторонних контрактах, зп которых в случае подъёма в основу будет учитываться под потолком (Лучников, Янчевский). В любом случае 25 лямов вполне достаточно чтобы переподписать Глухова или подписать какого-нибудь недорогого центра в ротацию.
Войнова очень трудно сбагрить но господи это 120 миллионов.Он еще и так медленный а на след год быстрее не станет, он станет еще медленее.
Осталось добить Яшкина (в чем не сомневаюсь) и защитника из СА под большинство.