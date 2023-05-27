СКА и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова

По данным Metaratings.ru, клубы» ведут переговоры о переходе форварда питерцев , контракт которого действует до 2024 года.

Отмечается, « » проявляет максимальную заинтересованность, чтобы заполучить игрока. Один из вариантов сделки – процедура обмена.

В сезоне-2022/23 на счету 29-летнего Жафярова 63 матча регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф у него 12 матчей матчей и 9 (1+8) очков при полезности «+2».