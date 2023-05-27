СКА и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова
По данным Metaratings.ru, клубы» ведут переговоры о переходе форварда питерцев Дамира Жафярова, контракт которого действует до 2024 года.
Отмечается, «Ак Барс» проявляет максимальную заинтересованность, чтобы заполучить игрока. Один из вариантов сделки – процедура обмена.
В сезоне-2022/23 на счету 29-летнего Жафярова 63 матча регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф у него 12 матчей матчей и 9 (1+8) очков при полезности «+2».
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