СКА и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

По данным Metaratings.ru, клубы» ведут переговоры о переходе форварда питерцев Дамира Жафярова, контракт которого действует до 2024 года.

Отмечается, «Ак Барс» проявляет максимальную заинтересованность, чтобы заполучить игрока. Один из вариантов сделки – процедура обмена.

В сезоне-2022/23 на счету 29-летнего Жафярова 63 матча регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф у него 12 матчей матчей и 9 (1+8) очков при полезности «+2».

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3 комментария

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Дима Миронов
на следующей год Толчинского сплавят
+9
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The next One
У Ак Барса есть место под потолком учитывая что они Яшкина хотят?
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marshal .masha
Ответ Дима Миронов
на следующей год Толчинского сплавят
Так они такие контракты им выписывают, что ещё попробуй пристроить. Ну какие там 80 млн. Жафярову?
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