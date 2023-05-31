Агент Жафярова: «Разговоров про уход из СКА не было. От клуба не было никаких движений в эту сторону»

Агент Дамира Жафярова сообщил, что разговоров про уход форварда из СКА не было.

Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова.

«У Жафярова действующий контракт со , разговоров про уход из клуба не было.

От СКА не было никаких движений в эту сторону, и мы не ведем разговор с другими клубами по поводу перехода . Но если в СКА примут решение о том, что Жафярову нет места в составе, то тогда будут какое-то движение. Сейчас такого нет», – сказал