Ротенберг объявил об уходе Жафярова из СКА: «В условиях потолка зарплат нужно думать о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс»

Роман Ротенберг объявил об уходе Дамира Жафярова из СКА.

«Спасибо Дамиру Жафярову! Хочу поблагодарить его за классный сезон в Петербурге и СКА. Дамир помог нам выиграть Кубок Континента и медали, честно отработал с командой сложнейший сезон.

В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение – Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде.

Дамир, спасибо за игру и удачи!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Срок соглашения Жафярова со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова.

В сезоне-2022/23 на счету 29-летнего игрока 63 матча регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф у него 12 матчей матчей и 9 (1+8) очков при полезности «+2».