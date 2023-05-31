Ротенберг объявил об уходе Жафярова из СКА: «В условиях потолка зарплат нужно думать о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс»

Теги СКА переходы КХЛ Кубок Континента Дамир Жафяров Роман Ротенберг потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг объявил об уходе Дамира Жафярова из СКА.

«Спасибо Дамиру Жафярову! Хочу поблагодарить его за классный сезон в Петербурге и СКА. Дамир помог нам выиграть Кубок Континента и медали, честно отработал с командой сложнейший сезон.

В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение – Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде.

Дамир, спасибо за игру и удачи!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Срок соглашения Жафярова со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года. Ранее появилась информация о том, что петербургский клуб и «Ак Барс» ведут переговоры о трансфере Жафярова.

В сезоне-2022/23 на счету 29-летнего игрока 63 матча регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ и 44 (16+28) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф у него 12 матчей матчей и 9 (1+8) очков при полезности «+2».

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10 комментариев

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Александр Максаков
Вспоминается сразу эта картинка
https://stihi.ru/pics/2022/06/04/4891.jpg
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Алексей Дольский
Перейдут с Яшкиным к настоящему тренеру. Ничего страшного.
+1
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йозе марино
Ответ Дмитрий9779
Опять чепуха первая в новости о СКА,похвально чё😁
по тексту работаем, я же написал, что ты должен написать, всё таки работник газпромедия)
+2
-1
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Дмитрий9779
Опять чепуха первая в новости о СКА,похвально чё😁
+3
-3
0
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srs
Это Агентство Бабайкина давит через Интерес Ак Барса на потенциальных покупателей Жафяра? Может акула Энхаэл Евгений Свечников решил поехать в систему СКА? Обмен? Многосторонний? Все же интересы зеленых совпадают с возможностями?
0
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Огюст
Так просто Ска не отдало бы Жафярова - за этим фактом какая то причина- загогулина кроется !
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Кеша
Ответ Огюст
Так просто Ска не отдало бы Жафярова - за этим фактом какая то причина- загогулина кроется !
Разгружают платежную ведомость. Они и Николаева бы слили , но пока нет альтернативы. Но еще не вечер .
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