Жафяров перейдет в «Ак Барс» из СКА в результате обмена в четверг («Матч ТВ»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

В четверг Дамир Жафяров перейдет в «Ак Барс».

По данным «Матч ТВ», в четверг СКА и «Ак Барс» оформят в обмен.

Жафяров уедет в Казань, а клуб из Санкт‑Петербурга получит спортивные права на 26‑летнего российского форварда Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в «Сан‑Диего» из АХЛ, и на 24‑летнего шведского вратаря Филипа Густафссона, выступавшего в прошлом сезоне в «Миннесоте».

В прошлом сезоне Жафяров набрал 44 (16+28) очка в 63 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф. СКА в плей‑офф дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА с общим счетом 2-4.

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15 комментариев

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Mi4eL
Ответ Давай Так
Ну это заявка на выход в плофф.
на кубок губернатора челябинской области
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Давай Так
Ну это заявка на выход в плофф.
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Vadoniy
Что-то состав Ак Барса начинает напоминать состав СКА года эдак 2015го по количеству топовых по меркам КХЛ игроков. К Радулову, Войнову, Шипачёву, Кагарлицкому ещё добавить Яшкина и Жафярова - громких фамилий более, чем достаточно
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FaithDevotion
Так а четверг же сегодня
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Mac Miller
Почему менеджеры СКА по примеру Казани не могут без скандалов, фармов и грабежей набрать состав. Кто-нибудь слышал чтобы Маганов на каждом углу кричал про Красную машину? Да, Казань выдергивает из Альметьевска сильных молодых, но это клубы одной структуры и территории.
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gv4rdiolap
СКА собирает похоже нормальную банду)
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sd4fmwrvz8
У ак барса потолок есть вообще?или всё в бонусах учитывается
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srs
Ответ Vadoniy
Что-то состав Ак Барса начинает напоминать состав СКА года эдак 2015го по количеству топовых по меркам КХЛ игроков. К Радулову, Войнову, Шипачёву, Кагарлицкому ещё добавить Яшкина и Жафярова - громких фамилий более, чем достаточно
А ведь этот же источник отправлял год назад в начале июня все того же Яшкина в АБ
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srs
Ответ Vadoniy
Что-то состав Ак Барса начинает напоминать состав СКА года эдак 2015го по количеству топовых по меркам КХЛ игроков. К Радулову, Войнову, Шипачёву, Кагарлицкому ещё добавить Яшкина и Жафярова - громких фамилий более, чем достаточно
А так, у зеленых на одностороннем контракте всего 10 форвардов, если считать Петрова... маловато для допуска к чемпионату скажет Морозов
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Сидни Кросби 2
Ответ Vadoniy
Что-то состав Ак Барса начинает напоминать состав СКА года эдак 2015го по количеству топовых по меркам КХЛ игроков. К Радулову, Войнову, Шипачёву, Кагарлицкому ещё добавить Яшкина и Жафярова - громких фамилий более, чем достаточно
А у них,что потолок отсутствует что ли?
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Andy
Ответ Vadoniy
Что-то состав Ак Барса начинает напоминать состав СКА года эдак 2015го по количеству топовых по меркам КХЛ игроков. К Радулову, Войнову, Шипачёву, Кагарлицкому ещё добавить Яшкина и Жафярова - громких фамилий более, чем достаточно
Топовый Войнов это который в состав не всегда проходит?)))
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