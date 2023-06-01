Жафяров перейдет в «Ак Барс» из СКА в результате обмена в четверг («Матч ТВ»)

В четверг Дамир Жафяров перейдет в «Ак Барс».

По данным «Матч ТВ», в четверг СКА и « » оформят в обмен.

уедет в Казань, а клуб из Санкт‑Петербурга получит спортивные права на 26‑летнего российского форварда Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в «Сан‑Диего» из АХЛ, и на 24‑летнего шведского вратаря Филипа Густафссона, выступавшего в прошлом сезоне в «Миннесоте».

В прошлом сезоне Жафяров набрал 44 (16+28) очка в 63 матчах регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ, добавив к ним 9 очков (1+8) в 12 матчах плей‑офф. СКА в плей‑офф дошел до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА с общим счетом 2-4.