Миддлтон о Канаде на ЧМ-2023: «Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд. Но золотые медали у нас на шее»

Джейкоб Миддлтон высказался о том, что сборную Канады на ЧМ-2023 называли слабой.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

«Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд на чемпионатах мира!

И все же золотые медали висят у нас на шее», – сказал защитник сборной Канады Миддлтон.

Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»

Канада выиграла 28-й ЧМ по хоккею – это рекорд. У России/СССР – 27 золотых медалей