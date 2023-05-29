Миддлтон о Канаде на ЧМ-2023: «Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд. Но золотые медали у нас на шее»

Теги Миннесота Сборная Канады по хоккею ЧМ по хоккею Джейкоб Миддлтон Хоккей

Джейкоб Миддлтон высказался о том, что сборную Канады на ЧМ-2023 называли слабой.

Команда выиграла золотые медали на ЧМ по хоккею 2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира.

«Финские СМИ писали, что это одна из наших худших команд на чемпионатах мира!

И все же золотые медали висят у нас на шее», – сказал защитник сборной Канады Миддлтон.

Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»

Канада выиграла 28-й ЧМ по хоккею – это рекорд. У России/СССР – 27 золотых медалей

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3 комментария

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Амфитрион
Ну что ж поделаешь если Канаде и такой команды достаточно для выигрыша ЧМ.
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цэсемьэр
все дело в том, что даже эти канадцы знают что такое Большой хоккей, умеют играть под давлением и выполнять тренерскую установку.
в Канаде катков больше чем у нас церквей, что уж говорить - религия.
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Руслан Зимаков
Ну ведь по факту так и есть, тут вопросы к уровню турнира.
Хотя это не сколько не умоляет заслуг канадцев
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