ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир

ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024.

После окончания ЧМ по хоккею 2023 в и стал известен предварительный состав групп на турнир 2024 года в .

Отмечается, что в состав могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам. Окончательные составы групп и расписание игр будут объявлены в ближайшие месяцы.

В группу А (Острава) попали , Германия, , Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

В группу В (Прага) вошли Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

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