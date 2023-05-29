ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир

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ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024.

После окончания ЧМ по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии стал известен предварительный состав групп на турнир 2024 года в Чехии.

Отмечается, что в состав могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам. Окончательные составы групп и расписание игр будут объявлены в ближайшие месяцы. 

В группу А (Острава) попали Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

В группу В (Прага) вошли Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.

Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.

Тардиф о том, когда ИИХФ примет решение по России и Беларуси: «На заседании совета в марте 2024 года»

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15 комментариев

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МихаилДжекович
Ответ andrej shabanov
УВОЛИТЬ НАХРЕН ТАРДЮФА, НАЦИСТ СРАНЫЙ! Подвергать дискриминации спортсменов - ЭТО НЕ ПОЛИТИКА?!!!! ЭТО НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - просто специально игнорить РОССИЮ НА ТРЕТЬЕМ ФОРУМЕ ПОДРЯД?!!!
нравицца не нравицца - терпи моя красавицца (с)
+14
-6
+8
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Влад Ким
Зато у нас будет очередная супер-серия. На зависть Канаде!
+4
-2
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Сибирский литовец
Посмотрел финал немного , напомнило новогодний кубок Шпенглера . Европейцы пытаются тщетно забить европейским канадцам . Те всегда спокойны , отдают инициативу и ждут пока соперник ошибётся .
В следующем году из НХЛ не поедут ещё больше на ЧМ
+2
-1
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PolarBear
Польска экипа получит по самое не хочу. Жаль, в этой группе России не будет или Беларуси
+1
-1
0
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wojtech66
Ответ andrej shabanov
УВОЛИТЬ НАХРЕН ТАРДЮФА, НАЦИСТ СРАНЫЙ! Подвергать дискриминации спортсменов - ЭТО НЕ ПОЛИТИКА?!!!! ЭТО НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - просто специально игнорить РОССИЮ НА ТРЕТЬЕМ ФОРУМЕ ПОДРЯД?!!!
УЗбаГойся, Истеричка.)
0
0
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mjordan
Ответ andrej shabanov
НРАВИТСЯ пишется!
НРАVИZZA
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Виталий ВВАЙ
Ответ andrej shabanov
НРАВИТСЯ пишется!
НРАВИТZА !)
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Влад Ким
Ответ Сибирский литовец
Посмотрел финал немного , напомнило новогодний кубок Шпенглера . Европейцы пытаются тщетно забить европейским канадцам . Те всегда спокойны , отдают инициативу и ждут пока соперник ошибётся . В следующем году из НХЛ не поедут ещё больше на ЧМ
Ну так Канада с каждым годом все хуже состав привозит. Просто у всех канадских звёзд из НХЛ уже есть победы на ЧМ. А после победы, видимо и не едут больше. Галочку поставили, как говорится
Да и ОИ ещё хуже чем ЧМ, без НХЛ это не турниры.
Как можно называть турнир- чемпионат мира, а приезжают 10е составы. Даже не похоже на ЧМ.
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Александр Иванов
Ответ Влад Ким
Ну так Канада с каждым годом все хуже состав привозит. Просто у всех канадских звёзд из НХЛ уже есть победы на ЧМ. А после победы, видимо и не едут больше. Галочку поставили, как говорится Да и ОИ ещё хуже чем ЧМ, без НХЛ это не турниры. Как можно называть турнир- чемпионат мира, а приезжают 10е составы. Даже не похоже на ЧМ.
И при этом золото!А Россия привезла один состав и вряд-ли получи бронзу!
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mjordan
Ответ PolarBear
Польска экипа получит по самое не хочу. Жаль, в этой группе России не будет или Беларуси
репрезентация польска - правильно говорить
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