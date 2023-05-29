ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024 в Чехии. Россия и Беларусь пропустят турнир
ИИХФ назвала предварительный состав групп на ЧМ-2024.
После окончания ЧМ по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии стал известен предварительный состав групп на турнир 2024 года в Чехии.
Отмечается, что в состав могут быть внесены незначительные изменения по организационным причинам. Окончательные составы групп и расписание игр будут объявлены в ближайшие месяцы.
В группу А (Острава) попали Канада, Германия, Швеция, Словакия, Латвия, Франция, Казахстан и Польша.
В группу В (Прага) вошли Финляндия, США, Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, Австрия и Великобритания.
Сборные России и Беларуси были отстранены от всех турниров под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года. Команды не будут участвовать в чемпионатах мира в сезоне-2023/24.
Тардиф о том, когда ИИХФ примет решение по России и Беларуси: «На заседании совета в марте 2024 года»
В следующем году из НХЛ не поедут ещё больше на ЧМ
Да и ОИ ещё хуже чем ЧМ, без НХЛ это не турниры.
Как можно называть турнир- чемпионат мира, а приезжают 10е составы. Даже не похоже на ЧМ.