Тамбиев о ЧМ-2023: «Без России уровень невысокий, приехало мало звезд. При этом Латвия прыгнула выше головы, для страны это чудо на льду»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев считает, что бронза на ЧМ для Латвии – чудо на льду.

Команда тренера Харийса Витолиньша обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Нужно отметить работу главного тренера сборной Харийса Витолиньша. Команда была очень хорошо подготовлена физически. И ее хватило на весь чемпионат.

Сборная Латвии постоянно была в движении, в борьбе, не проседала в единоборствах. Было хорошее меньшинство – лучший показатель на чемпионате мира (93,75%).

После каждого матча делались правильные выводы. И спортивная мотивация была очень высокой. Особенно это бросилось в глаза в последнем матче в группе против сборной Швейцарии, когда Латвия была обязана победить для выхода в плей-офф – и она это сделала, почувствовав уверенность.

Хотя от этого чемпионата мира у меня двоякое впечатление. Конечно, без сборной России уровень невысокий, приехало очень мало звезд. При этом команда Латвии прыгнула выше головы. Что тут говорить – молодцы. Был призрачный шанс победить и сборную Канады в полуфинале. Но если бы в решающем матче встретились команды Германии и Латвии, чемпионат мира вообще стал бы фантасмагорией. Такой финал как вишенка на торте.

Я знаю половину ребят из сборной Латвии. Кто-то у меня выступал в молодежке, кто-то играл в «Адмирале». И для меня это приятное удивление, что они так выстрелили. Теперь в Латвии будет праздник. Для страны это чудо на льду», – сказал главный тренер «Адмирала» Тамбиев.

Сейм Латвии утвердил 29 мая праздничным выходным днем в честь бронзы сборной на ЧМ-2023

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Ну да. За один турнир победили 3 топовые хоккейные державы - шведов, американцев и чехов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
с россией приехало бы много звезд в другие команды? почему по существу нельзя сказать, не приплетая сюда рф?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Ким
ЧМ по хоккею не смотрю уже лет 10, если не больше. И только по причине того, что звезды из нхл уже тогда не особо ездили.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий