Тамбиев о ЧМ-2023: «Без России уровень невысокий, приехало мало звезд. При этом Латвия прыгнула выше головы, для страны это чудо на льду»

Леонид Тамбиев считает, что бронза на ЧМ для Латвии – чудо на льду.

Команда тренера обыграла сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали ЧМ.

«Нужно отметить работу главного тренера сборной Харийса Витолиньша. Команда была очень хорошо подготовлена физически. И ее хватило на весь чемпионат.

постоянно была в движении, в борьбе, не проседала в единоборствах. Было хорошее меньшинство – лучший показатель на чемпионате мира (93,75%).

После каждого матча делались правильные выводы. И спортивная мотивация была очень высокой. Особенно это бросилось в глаза в последнем матче в группе против сборной Швейцарии, когда Латвия была обязана победить для выхода в плей-офф – и она это сделала, почувствовав уверенность.

Хотя от этого чемпионата мира у меня двоякое впечатление. Конечно, без сборной России уровень невысокий, приехало очень мало звезд. При этом команда Латвии прыгнула выше головы. Что тут говорить – молодцы. Был призрачный шанс победить и сборную в полуфинале. Но если бы в решающем матче встретились команды и Латвии, чемпионат мира вообще стал бы фантасмагорией. Такой финал как вишенка на торте.

Я знаю половину ребят из сборной Латвии. Кто-то у меня выступал в молодежке, кто-то играл в «Адмирале». И для меня это приятное удивление, что они так выстрелили. Теперь в Латвии будет праздник. Для страны это чудо на льду», – сказал главный тренер « » Тамбиев.

Сейм Латвии утвердил 29 мая праздничным выходным днем в честь бронзы сборной на ЧМ-2023