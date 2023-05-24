Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»

Теги Сборная Канады по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Милан Лучич Раймо Сумманен ЧМ по хоккею Хоккей

Раймо Сумманен оценил игру сборной Канады на ЧМ по хоккею 2023.

Финский тренер высказался в преддверии четвертьфинала ЧМ-2023 между Канадой и Финляндией.

«У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной по сравнению с другими командами турнира. Финляндия будет фаворитом в четверг.

Игра многих канадцев выглядит такой жесткой и ужасной, но канадцам нравится, когда толпа кричит и на арене царит такая атмосфера. Даже медленный динозавр в такой обстановке становится немного быстрее.

Милан Лучич – игрок, за которым стоит наблюдать. Он культовый игрок. Весь хоккейный мир знает и ценит его», – сказал бывший главный тренер «Авангарда» 

Канада и Финляндия встретятся в 1/4 финала ЧМ-2023. Это финалисты трех последних турниров

Владислав Третьяк: «Когда с канадцами разговариваем, они говорят: «Мы хотим только с вами в финалах играть»

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2 комментария

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Олег Василевский
Да просто этот ваш ежегодный хоккейный шабаш интересен финнам, швейцарцам да немцам с латышами.
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