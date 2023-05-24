Раймо Сумманен: «У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной на ЧМ. Финляндия будет фаворитом четвертьфинала»
Раймо Сумманен оценил игру сборной Канады на ЧМ по хоккею 2023.
Финский тренер высказался в преддверии четвертьфинала ЧМ-2023 между Канадой и Финляндией.
«У Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой сборной по сравнению с другими командами турнира. Финляндия будет фаворитом в четверг.
Игра многих канадцев выглядит такой жесткой и ужасной, но канадцам нравится, когда толпа кричит и на арене царит такая атмосфера. Даже медленный динозавр в такой обстановке становится немного быстрее.
Милан Лучич – игрок, за которым стоит наблюдать. Он культовый игрок. Весь хоккейный мир знает и ценит его», – сказал бывший главный тренер «Авангарда»
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