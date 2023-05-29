Сборная России сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ по хоккею 2023
Россия сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ по хоккею 2023.
Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года.
Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.
Топ-10 рейтинга ИИХФ (в скобках – позиция в предыдущем рейтинге):
1 (2). Канада – 4150 очков
2 (1). Финляндия – 4080
3. Россия – 4050
4. США – 3940
5 (9). Германия – 3835
6 (5). Швеция – 3800
7. Швейцария – 3775
8 (6). Чехия – 3735
9 (8). Словакия – 3690
10 (11). Латвия – 3610
Буре просто нужно Тардифа зажать к стене и ставить вопрос прямо! Либо мы участвуем, либо пошли в жопу со своим членством и бабками!
ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПЛАТИТЬ?!!!
За то, чтоб там вместо них шлак какой-то играл:?!