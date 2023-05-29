Сборная России сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ по хоккею 2023

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Россия сохранила 3-е место в рейтинге ИИХФ, несмотря на неучастие в ЧМ по хоккею 2023.

Рейтинг учитывает результаты команд на ЧМ и Олимпиадах за последние четыре года.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023. Команда обыграла Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали.

Топ-10 рейтинга ИИХФ (в скобках – позиция в предыдущем рейтинге):

1 (2). Канада – 4150 очков

2 (1). Финляндия – 4080

3. Россия – 4050

4. США – 3940

5 (9). Германия – 3835

6 (5). Швеция – 3800

7. Швейцария – 3775

8 (6). Чехия – 3735

9 (8). Словакия – 3690

10 (11). Латвия – 3610

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4 комментария

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andrej shabanov
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ну и нахрена эти места? Членство?
Буре просто нужно Тардифа зажать к стене и ставить вопрос прямо! Либо мы участвуем, либо пошли в жопу со своим членством и бабками!
ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПЛАТИТЬ?!!!
За то, чтоб там вместо них шлак какой-то играл:?!
+3
-2
+1
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vdvbill.e1.ru
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Несправедливо, Россия это топ 2 мирового хоккея
+1
0
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