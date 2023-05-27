Алексей Касатонов: «Ночная лига из года в год доказывает, что в России любят и играют в хоккей»

Алексей Касатонов высоко отозвался о Ночной хоккейной лиге.

– Ночная хоккейная лига в этом году уже установила рекорд по представленным регионам (81) и количеству участников. Это главный критерий развития успешности проекта? Или есть еще какой-то?

– Массовость, безусловно, самый важный критерий. Но не единственный. Для нас также важно качество организации турниров в регионах. Еще меня приятно удивляет качество самого хоккея. Оно для любителей очень высокое. И растет с каждым годом, что не может не радовать.

Важно, что все участники с уважением относятся друг к другу, судьям, регламенту несмотря на любительский статус соревнований. Фестиваль Ночной хоккейной лиги - это действительно праздник, на который игроки приезжают семьями. Младшие болеют и наблюдают за старшими, а после дети берут пример с родителей и также начинают заниматься хоккеем.

– Какие в целом у вас впечатления от этого хоккейного сезона?

– Во-первых, в этом году мы наблюдали очень сильный сезон КХЛ и сумасшедший по накалу страстей плей-офф. Как раскрылись многие тренеры, игроки. Я думаю, все болельщики получили удовольствие от хоккея. Также хотел бы отметить наших ребят за океаном.

К нашим игрокам относятся с уважением, они продолжают играть и показывать классный хоккей. И, конечно, не могу не отметить Ночную лигу, которая продолжает развиваться, остается важным социальным проектом и из года в год доказывает, что в России любят и играют в хоккей, – сказал гендиректор Ночной хоккейной лиги.