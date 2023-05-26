Касатонов о словах Ротенберга про суперсерию с Канадой: «Можно строить какие угодно планы, бросать вызовы. Но идет СВО, а это самое главное»

Алексей Касатонов высказался о серии матчей «России 25» против «Беларуси».

– Роман Ротенберг после серии с белорусами предложил провести нечто подобное Канаде, своего рода бросил вызов родоначальникам хоккея. Как вы думаете, есть перспектива у этого предложения?

– Можно строить какие угодно планы, рассуждать, бросать вызовы. Но надо понимать, в каком положении сейчас находится страна. Идет СВО, а это самое главное. Все остальное уходит на второй план.

Что до серии с белорусами, я был на матчах в Туле, где, кстати, хоккей очень любят и уважают благодаря губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину. В регионе хоккей развивается на всех уровнях. Поэтому идея провести там эти матчи очень символична.

Сама серия была полезна нашим молодым ребятам, это отличный шанс проявить себя. А для , который недавно возглавил сборную , возможность просмотреть игроков, – заявил двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.

Роман Ротенберг: «Мы можем сыграть суперсерию не только с Беларусью. Готовы бросить вызов Канаде. НХЛ не отпустит игроков, могут быть другие канадцы»

Касатонов о ЧМ без России: «Показывать этот турнир – неправильно. За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют?»