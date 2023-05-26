Касатонов о словах Ротенберга про суперсерию с Канадой: «Можно строить какие угодно планы, бросать вызовы. Но идет СВО, а это самое главное»

Теги Дмитрий Квартальнов Сборная Канады по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Алексей Касатонов Роман Ротенберг Политика Алексей Дюмин сборная России U25 Хоккей

Алексей Касатонов высказался о серии матчей «России 25» против «Беларуси».

– Роман Ротенберг после серии с белорусами предложил провести нечто подобное Канаде, своего рода бросил вызов родоначальникам хоккея. Как вы думаете, есть перспектива у этого предложения?

– Можно строить какие угодно планы, рассуждать, бросать вызовы. Но надо понимать, в каком положении сейчас находится страна. Идет СВО, а это самое главное. Все остальное уходит на второй план.

Что до серии с белорусами, я был на матчах в Туле, где, кстати, хоккей очень любят и уважают благодаря губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину. В регионе хоккей развивается на всех уровнях. Поэтому идея провести там эти матчи очень символична.

Сама серия была полезна нашим молодым ребятам, это отличный шанс проявить себя. А для Дмитрия Квартальнова, который недавно возглавил сборную Беларуси, возможность просмотреть игроков, – заявил двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.

Роман Ротенберг: «Мы можем сыграть суперсерию не только с Беларусью. Готовы бросить вызов Канаде. НХЛ не отпустит игроков, могут быть другие канадцы»

Касатонов о ЧМ без России: «Показывать этот турнир – неправильно. За кого там болеть? За страны, которые с нами воюют?»

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7 комментариев

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Dr. Heisenberg
Прям каждый придворный служка считает своим долгом упомянуть Дюмина - мало ли и правда место дедушки займет.
+11
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Костя Кот
олимпийский чемпион, президент ночной лиги, алкоголик
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Ебздрогыч
Ротенберг может бросить вызов разве что Катасонову
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Кеша
Ответ Костя Кот
олимпийский чемпион, президент ночной лиги, алкоголик
Не знал , что Касатонов алкоголик . Честно сказать впервые слышу . Это вы серьезно ?
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Ковид 07.10.52
хоккей очень любят и уважают благодаря губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину..
Да...без какого-то типа хоккей любить не получается...тьфу...все по приказу....тьфу еще раз...
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Геннадий Туник
Ответ Dr. Heisenberg
Прям каждый придворный служка считает своим долгом упомянуть Дюмина - мало ли и правда место дедушки займет.
А уж сколько всего появилось в Москве благодаря Лужкову.Ну и...
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