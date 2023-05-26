Алексей Касатонов: «Бобровский показывает фантастический хоккей! Когда он приезжал в СКА, просили его остаться как можно дольше, но ему пришлось вернуться в НХЛ»

Теги СКА Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Алексей Касатонов КХЛ Хоккей

Алексей Касатонов высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

– Вас удивляет игра Бобровского в этом плей-офф НХЛ? Многие его уже списали со счетов.

– Он показывает просто фантастический хоккей! Именно благодаря Сергею «Флорида» сейчас вышла в финал Кубка Стэнли.

Когда Бобровский приезжал в Санкт-Петербург, то я оценил, насколько это порядочный и профессиональный человек. Просили его остаться в СКА как можно дольше, хотя бы до конца сезона, но ему пришлось вернуться в НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.

Бобровский провел за СКА 24 матча во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.

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3 комментария

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Lanzar
Опять та же песня. Сколько можно уже?
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pops_79
так вот откуда корни у первой Везины - профессиональная подготовка в СКА
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McGregor
"... но ему пришлось вернуться в НХЛ... ". А он так мечтал остаться в СКА, но лютые буржуины повязали клятвой на крови, пришлось уехать в ненавистную НХЛ.
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