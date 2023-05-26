Алексей Касатонов: «Бобровский показывает фантастический хоккей! Когда он приезжал в СКА, просили его остаться как можно дольше, но ему пришлось вернуться в НХЛ»
Алексей Касатонов высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.
– Вас удивляет игра Бобровского в этом плей-офф НХЛ? Многие его уже списали со счетов.
– Он показывает просто фантастический хоккей! Именно благодаря Сергею «Флорида» сейчас вышла в финал Кубка Стэнли.
Когда Бобровский приезжал в Санкт-Петербург, то я оценил, насколько это порядочный и профессиональный человек. Просили его остаться в СКА как можно дольше, хотя бы до конца сезона, но ему пришлось вернуться в НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.
Бобровский провел за СКА 24 матча во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.
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