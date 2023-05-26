Алексей Касатонов: «Бобровский показывает фантастический хоккей! Когда он приезжал в СКА, просили его остаться как можно дольше, но ему пришлось вернуться в НХЛ»

Алексей Касатонов высказался об игре голкипера Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Флорида» обыграла «Каролину» и вышла в финал Кубка Стэнли-2023. Вратарь «Пантерс» Бобровский отбил 36 бросков из 39 в четвертой игре с «Харрикейнс» (4:3, 4-0 в серии), одержав 11-ю победу в текущем плей-офф.

– Вас удивляет игра Бобровского в этом плей-офф НХЛ? Многие его уже списали со счетов.

– Он показывает просто фантастический хоккей! Именно благодаря Сергею «Флорида» сейчас вышла в финал Кубка Стэнли.

Когда Бобровский приезжал в Санкт-Петербург, то я оценил, насколько это порядочный и профессиональный человек. Просили его остаться в СКА как можно дольше, хотя бы до конца сезона, но ему пришлось вернуться в НХЛ, – сказал двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги Касатонов.

Бобровский провел за СКА 24 матча во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.