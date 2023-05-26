Касатонов о победе ЦСКА: «Все-таки это не безраздельное доминирование. Был седьмой матч. Тем ценнее победа»

Алексей Касатонов высказался о победе ЦСКА в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4-3).

– Нет ощущения, что при команда становится такой же непобедимой, как в вашу бытность армейцев?

– Хочу поздравить Сергея Викторовича и весь с победой. С тяжелой победой. Все-таки это не безраздельное доминирование. Был седьмой матч, напряженная игра. Тем ценнее победа. Я очень рад за него.

Раньше мы вместе играли в хоккей, теперь у него времени на эти мероприятия практически нет. Он очень интересный многогранный человек, тонко разбирающийся в хоккее.

Сергей Викторович провел великолепную карьеру игрока, наверняка многое перенял у , играя за «Детройт» в Русской пятерке. Да и в ЦСКА он несколько лет был практически внутри команды, а перед тем, как возглавить армейцев, работал с центральными нападающими, – сказал двукратный олимпийский чемпион, президент Ночной хоккейной лиги .