Марченко о 25 тысячах на дерби «Спартак» – ЦСКА: «Это очень много по сравнению с хоккеем. Даже так атмосфера впечатляющая»

Теги Спартак ЦСКА ЦСКА СКА болельщики премьер-лига Россия болельщики КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко сравнил посещаемость на хоккее и футболе.

Форвард «Коламбуса» посетил воскресный матч Мир РПЛ «СпартакЦСКА (2:1).

— Есть какие-то сходства в атмосфере с тем же самым армейским дерби СКА – ЦСКА?

— Ну я давно не присутствовал на армейском дерби. Уже года полтора. Не знаю, как там сейчас. Но думаю, что да, есть сходства. Хорошая атмосфера, хотя все равно футбол и хоккей — разные истории.

Тут на «Спартаке» – ЦСКА было 25 тысяч зрителей. Это очень много по сравнению с хоккеем, где столько не вмещают арены. Было бы вообще замечательно, будь сейчас на футболе полный стадион, который вмещает больше 40 тысяч. Мы все знаем, почему он не полный. Но все равно — даже так атмосфера впечатляющая, – сказал Марченко.

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5 комментариев

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SCHENN
Была б арена хоккейная на 25000, был бы аншлаг.
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Ильдар Фарукшин
У нас в хоккейе коробки по меньше. НХЛ средняя посещаемость 25.т наверное есть
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Олег Сагайдачный
Мячик тоже на много больше шайбы.
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Sever12
Ответ Ильдар Фарукшин
У нас в хоккейе коробки по меньше. НХЛ средняя посещаемость 25.т наверное есть
Там нет таких арен, самая большая в НХЛ и в мире в Монреале 21288, остальны не более 20 тысяч и меньше, Кучерявый в Питере строит самую большую в мире на 22400...
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Вася Васильков
Ответ Ильдар Фарукшин
У нас в хоккейе коробки по меньше. НХЛ средняя посещаемость 25.т наверное есть
В НХЛ самая вместительная арена 21 тысяча с небольшим. В Монреале
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