Марченко о 25 тысячах на дерби «Спартак» – ЦСКА: «Это очень много по сравнению с хоккеем. Даже так атмосфера впечатляющая»

Кирилл Марченко сравнил посещаемость на хоккее и футболе.

Форвард «Коламбуса» посетил воскресный матч Мир « – (2:1).

— Есть какие-то сходства в атмосфере с тем же самым армейским дерби СКА – ЦСКА?

— Ну я давно не присутствовал на армейском дерби. Уже года полтора. Не знаю, как там сейчас. Но думаю, что да, есть сходства. Хорошая атмосфера, хотя все равно футбол и хоккей — разные истории.

Тут на «Спартаке» – ЦСКА было 25 тысяч зрителей. Это очень много по сравнению с хоккеем, где столько не вмещают арены. Было бы вообще замечательно, будь сейчас на футболе полный стадион, который вмещает больше 40 тысяч. Мы все знаем, почему он не полный. Но все равно — даже так атмосфера впечатляющая, – сказал .

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